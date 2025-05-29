國台辦向台媒喊話促進「統一大業」 陸委會批：統戰性質非常強烈

第6屆「兩岸媒體人峰會」今天在北京舉行，中國國台辦副主任吳璽向台媒喊話堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」。（取自微博）

2025/05/29 19:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第6屆「兩岸媒體人峰會」今天在北京舉行，中國國台辦副主任吳璽向台媒喊話，應本著對歷史負責，對民族負責的態度，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」。陸委會批評，「統戰性質非常強烈」的大拜拜活動，媒體做為社會監督的力量，應該要回應台灣社會期待。

中共官方主辦的「兩岸媒體人峰會」29日在北京飯店召開，中共出席官員包括吳璽、北京市委常委趙磊。台灣方面有旺旺集團副董事長周錫瑋、東森集團總裁王令麟等近150人出席。

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吳璽致詞說，今年是兩岸媒體人峰會舉辦10週年，10年來，兩岸媒體人借助這一重要平台深入交流，共謀發展，促進兩岸交流和同胞心靈契合，達成諸多共識。

吳璽提出三要，一是要堅守民族大義，為推動兩岸關係重回正軌發揮更大的作用；二是要善盡社會責任，在促進兩岸同胞心靈契合方面扮演更重要的角色；三是要加強交流合作，攜手應對技術革新與傳播格局的新變化。

吳璽更說，今年是中國抗日戰爭勝利、台灣光復80週年，應本著對歷史負責，對民族負責的態度，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」。

另外，國台辦主任宋濤28日在兩岸中華文化峰會開幕式說，希望台灣文化界人士同我們一道，引導廣大台灣同胞堅守民族大義，堅定文化自信，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同推進「祖國統一」進程，共用民族復興偉大榮光。

對此，陸委會發言人梁文傑在例行記者會指出，這樣的活動當然是「統戰性質非常強烈」的大拜拜活動，而且這個算是特別針對台灣媒體。過去曾經發生過，台灣的媒體高層也是參加同樣的峰會，然後在那被時任中共政協主席汪洋訓話，當時引起台灣社會很大的議論。

梁文傑強調，我們不希望活動再有這樣的狀況出現，也要提醒媒體做為社會監督的力量，應該要回應台灣社會期待。

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