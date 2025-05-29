2管制人員申請赴中參加海峽論壇 陸委會均已否決

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/29 18:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主辦的「海峽論壇」6月將於福建召開，陸委會日前宣布「禁止中央機關人員參與，建議地方政府人員『勿出席』相關活動」。關於有無收到地方政府申請參加？陸委會發言人梁文傑今天說，有兩位申請，都已經否決。

陸委會已認定，海峽論壇是中共對台大型統戰平台，中共藉此對台展現統戰成果。禁止在台辦理相關活動，亦不得與中方合作辦理，禁止中央機關人員參與，建議地方政府勿出席。

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梁文傑在陸委會記者會說，有兩個個案申請，1位是受管制的已退休人員，另1位是目前還在職的公務人員，因為這兩位都是受管制的對象，政策是不希望公務人員去，所以這兩位我們都已經否決了；針對有無縣市長要去海峽論壇？梁則回應，目前沒有。

此外，國台辦發言人陳斌華昨天說，中方對恢復兩岸海上客運直航高度重視，並已做好相關準備，海上客運航線在中方不存在任何障礙。

梁文傑指出，海上客運的部分，我們到現在看法還是一樣，就是目前客源不夠。當初提出「觀光小兩會」大家先談一下，如果客源增加的話看需求，自然海上客運直航也是有可能的，但現在問題是「客源不夠」。

梁文傑說明，以兩岸的航空來講，還有很多站點沒有開，不是政府不願意開，而是因為客源不夠，航空公司不願意飛，目前還是這樣的狀況。

他強調，我方認為現在因為客源不夠，所以海上客運並沒有需求，還是希望兩邊「觀光小兩會」能夠趕快給我們一個回覆。

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