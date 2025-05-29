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    國台辦歡迎館長飽覽祖國大好河山 陸委會：沒人能自稱「和平大使」

    「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡為「和平大使」。（圖取自Thread）

    「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡為「和平大使」。（圖取自Thread）

    2025/05/29 17:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡為「和平大使」。中國國台辦發言人陳斌華昨天說，「歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞，來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山」。陸委會發言人梁文傑今日指出，在現在這個時代，沒有人能夠自稱是「和平大使」，我們就祝他順利一路順風。

    梁文傑在陸委會記者會表示，現在這個時代，沒有人能夠自稱是「和平大使」，我們祝他順利一路順風，相信在中國會受到禮遇，因為昨天國台辦記者會有特別安排記者問到這一段，國台辦發言人也特別說到「歡迎過去」。

    梁文傑強調，對岸對這件事情顯然已經有注意到，而且有所安排，所以相信館長不會有什麼安全上問題。去到那邊，當然兩岸條例有很明確規定，希望不要做出一些違反法令的事。

    另外，高雄餐旅大學被爆出暑假將率團前往中國交流，團費只要1萬多元。針對是否中共對台灣青年進行計畫性的統戰？梁文傑回應，該團性質我們還在了解。如果是校與校之間，有長期互訪來往，譬如我們這邊帶人過去，那邊可能落地接待，對岸那邊有人過來，這邊幫你落地接待，兩邊扯平的話，我方認為比較算是正常交流。

    梁文傑進一步說，但如果只是我們單方面去被人家招待，然後繳的團費、旅費顯然和市場價值不符，我們就會認為這中間問題比較大，所以關於這一團，我們還在持續關注。

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