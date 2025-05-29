剴剴案監院糾正北市府 蔣萬安：該怎麼罰就怎麼罰

台北市長蔣萬安29日出席市議會接受議員質詢。（記者塗建榮攝）

2025/05/29 17:25

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市男童剴剴出養期間遭虐致死，監察院今天發文糾正衛生福利部、台北市與新北市政府，其中也提到劉姓保母並未按時製作寶寶日誌，但文山區居托中心卻紀錄「每天填寫」；市長蔣萬安表示，已移請檢調調查，如涉偽造文書屬實，該怎麼罰就怎麼罰。

市議員鍾佩玲表示，台北地檢署起訴書指出，劉姓保母收托剴剴的期間，並無針對其寫過任何日誌或記錄，但文山區居托中心訪視卻紀錄「每天填寫」，是否涉及偽造文書？要不要究責？

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鍾佩玲提到，檢調歸檢調、行政裁罰歸行政裁罰，過往事後補破網主要是針對共訪機制、訪視頻率等面向，但卻未回頭檢視監督力道充足與否、制度有無問題，攸關孩童安全，市府應從嚴規範。

社會局長姚淑文回應，調查過程發現，但其所認定的寶寶日誌，並不是用一般的格式，而是用Line傳遞，已移請檢調查察。社會局補充，法規無一定形式，由家長與保母協議紀錄方式，剴剴由兒盟社工委託保母照顧，則由保母和兒盟社工協議紀錄方式。

蔣萬安說，如果檢調查出確實沒有填寫日誌，但訪視人員認為有寫，就會有偽造文書的嫌疑。此外，之前也已行政調查，將依調查結果，該怎麼裁罰就怎麼裁罰。

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台北市議員鍾佩玲詢問市長蔣萬安，台北地檢署起訴書指出，劉姓保母收托剴剴的期間，並無針對其寫過任何日誌或記錄，但文山區居托中心訪視卻紀錄「每天填寫」，是否涉及偽造文書。（圖取自議會直播影片）

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