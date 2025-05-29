楊寶楨接新竹市府發言人 綠營酸：從基隆市府跳船 難挽救滿意度

民進黨市議員楊玲宜（圖）認為，楊寶楨難救新竹市府吊車尾的施政滿意度。（記者洪美秀攝）

2025/05/29 18:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今發布市府發言人將由楊寶楨接任，預計6月2日上任。民進黨市議員楊玲宜酸楊寶楨跳船民眾黨後，遠走基隆，去年4月自己投標自己接任基隆政策推廣大使，月領納稅人奉獻的11萬高薪；如今再跳船到新竹市府，也難救低迷及施政連3年吊車尾的高虹安邱臣遠市府滿意度。

楊玲宜說，基隆市府接連出事被檢調約談，而楊寶楨再度跳船來到新竹市，邱臣遠與高虹安兩人為了掩飾低迷的民調及施政無能和全國吊車尾的施政滿意度，只好祭出新話題來轉移焦點。

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但她我奉勸竹市府應及早醒悟，造成問題的根源，是涉貪停職的市長高虹安與其核心幕僚，巧立名目設置一堆發言人也無法力挽狂瀾已崩壞的市容與市政。

市議員劉彥伶也說，市府再度把低迷的民調用新發言人來轉移焦點，但市府的爛成績也不會因換發言人而變好，希望市府可好好多多用心在市政工作。更酸楊寶楨的個人的爭議不斷，加上前發言人現任民政處長施淑婷已惹出多次失言的發文風波爭議，難道楊寶楨是來搶施淑婷的風采嗎？

市議員曾資程則提到，代理市長邱臣遠說發言人肩負「說清楚、講明白、即時回應」的責任，這不代表著現在的竹市府，市政說不清楚、講不明白、面對質疑無法及時回應，從近日兩次的媒體民調，新竹市都敬陪末座，要換一個發言人來挽救病入沈痾的市政，應該是比登天還難吧。

民進黨市議員劉彥伶酸，再多的發言人也無法挽救高虹安市府無能的市政形象。（記者洪美秀攝）

民進黨市議員曾資程認為，要靠發言人來挽救沉疴已久的市府形象，恐怕比登天還難。（記者洪美秀攝）

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