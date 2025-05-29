館長「前進中國」還稱和平大使 梁文傑嘆口氣狠酸這句話！

陸委會副主委梁文傑回應館長「前進中國」。（資料照）

2025/05/29 17:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾高喊反共的網紅「館長」陳之漢，近期多次在直播稱讚中國，25日突宣布將前往中國，會全程直播證明自己沒收錢，也不怕「被消失」，還說他要去當「和平大使」，引發外界熱議。今天（29日）陸委會副主委梁文傑被問及此事時長嘆一口氣，無奈表示，國台辦都已經說歡迎館長，相信他在中國會受到「禮遇」。

館長近日在自己的直播中，透露準備前往中國看看，目前已經在為赴中做準備，台胞證也正在辦理中。他強調，這趟行程會自行負擔所有費用，並自己花錢請導遊，屆時會全程開直播，證明自己沒收中國的錢或資源，也不會因為他過去說過批評中國政府的話就被押走，還說自己要當「和平大使」，「全程公開、全程直播，和平大使，就是要讓大家看清楚。」

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館長言下之意即指，中國不像賴清德政府為了打壓在野黨，抓走「對執政黨有威脅」的前民眾黨主席柯文哲，後續他也不滿地說：「我講難聽的，台灣又怎麼了？台灣不是民主法治國家嗎？柯文哲也在裡面啊，他不是也被押走嗎？」館長的發言曝光後，隨即引發外界熱議，大批台灣網友嘲諷批評，不料國台辦昨天（28日）表示非常歡迎館長，「歡迎包括台灣網紅館長在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山、品嚐各地美食。台灣同胞來大陸，完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆，相信這位網紅來大陸之行一定會順利順心。」

今天陸委會例行記者會上，副主委梁文傑被問到此事時，先是長嘆一口氣，接著說：「在現在這個時代，沒有人能自稱是和平大使啦！那……我們就祝他順利，祝他一路順風。我相信他應該在中國會受到『禮遇』，因為昨天國台辦的記者會有特別安排記者問到這一段，國台辦的發言人也特別說歡迎他過去，所以我相信對岸對於這個事情顯然是已經有注意到，而且有安排，所以我相信他不會有什麼安全上的問題。」梁文傑也提醒，我國兩岸條例相關法令都有很明確的規定，請館長到中國別做出違反法令的事情。

梁文傑針對館長「前進中國」的超酸回應，隨後被分享到網上，「高級酸啊！」、「幾年前館長有跟大陸的拳王互嗆要格鬥，現在可以過去試看看了」、「現在都是自己人了，當然歡迎」、「買好可樂爆米花，等著看館長各種花式跪舔」、「真的很可悲，當初反共一副正義凜然，現在甘淪統戰樣板……」、「祝福，哪次不祝福」、「和平大使？和平大『屎』吧！」

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