監院剴剴案調查報告》 新北市府未落實社會安全網 社會局承諾改善

監委葉大華（右）、王幼玲、張菊芳（左）29日公布剴剴受虐致死案調查報告。（記者廖振輝攝）

2025/05/29 17:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕台北市男童「剴剴」出養期間，遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死案。監察院今天（29日）糾正衛生福利部、新北市政府與台北市政府，並指出新北市府未落實社會安全網與脆弱家庭整合性服務，督導體系輕忽落實紀錄。新北社會局回應，會與中央政府共同完善服務制度，至於個案紀錄督導問題，將召開專家學者決議

監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳調查表示，「剴剴」由新北市樹鶯社福中心提供兒少家庭整合性服務，但轉介給兒童福利聯盟後，多被動接受兒盟的決策與片面資訊，於兒盟告知剴剴適應不良的警訊時，未進一步訪視、跨體系聯繫等方式確認剴剴狀況，錯失發現受虐契機。

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三位監委指出，剴剴在2023年1月的個案紀錄，直到去年2月才有審核紀錄，當剴剴面臨身分、照顧環境的重大轉換時，新北市府於督導期間卻未能確實審核檢視紀錄，顯見相關督導體系輕忽紀錄落實的督導作用。且剴剴遭虐死時，新北市府遲至次年3月因外界輿論爆發，召開會議精進檢討，對保障與維護剴剴生存與發展權益顯有不力。

社會局回應，剴剴進到樹鶯社福中心後，一直都以剴剴家庭為中心服務，至今並未結案；在剴剴案後，基北北桃平台先提出「三方共訪機制」，加強推動措施，新北社福中心始終維持一個單位主責、其他單位支援的「一主責多協力」模式。

社會局指出，地方政府與衛福部考核優良的收出養媒合機構合作，完全符合社會安全網中合作與分工的精神，新北市府會與中央政府共同完善服務制度，打造完整的社會安全網。

社會局說明，監察院所指所指個案紀錄督導問題並要求地方政府議處，社會局收到正式公文後，將由專家學者再次檢視服務歷程後決議。

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