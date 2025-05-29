核三重啟將公投 屏東環保局長：很低級、最大的笑話

屏東縣議員洪明江（左）說核三延役公投的決議是很低級的笑話；環保局長顏幸苑（右）也呼應「說要公投，這才是最大的笑話」。（取自屏東縣議會網站）

2025/05/29 17:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投確定成案，將於8月23日投、開票，這項議題今天（29日）在屏東縣議會定期大會掀起討論，民進黨籍議員洪明江認為該公投的決議是很低級的笑話；環保局顏幸苑也呼應「最笑話的是，怎麼可以公投核三廠，說要公投，這才是最大的笑話」。

藍白兩黨5月13日通過核管法修正，把核三再延長20年，5月17日核三廠二號機5月17日停止運轉，台灣進入非核家園之際，民眾黨5月20日晚上在立法院提核三延役的公投案，23日經中選會討論，確定8月23日舉行核三延役公投。

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屏東縣議會定期大會，今天（29日）由屏東縣府衛生局、環保局、長照處進行業務報告；縣議員洪明江質詢環保局長顏幸苑對於核三廠除役態度，以及對核三延役公投的看法。

洪明江表示，核三廠在屏東已經40年，對屏東的土地、空氣、海洋汙染的影響，環保局應做統計，讓縣民了解到底是生命權、生存權重要，還是補助重要。還剩3個月就要公投，「屏東縣民要上戰場了」，環保局沒有準備好資料，怎麼讓縣民去遊說全國人民投下反對票？洪明江也說，笑話有分等級，核三廠重啟公投，「這個決議是很低級的笑話」。

顏幸苑回答時呼應指出，「最笑話的是，怎麼可以公投核三廠，說要公投，這才是最大的笑話」，若要重啟核電應該是全台核電廠一起討論，而不是只針對位在屏東的核三廠。

顏幸苑也表示，反應爐裝置時，就會刻上哪一天要除役，除非經過評估安全無虞才能延役，按照法規，在5年前就要評估了，但立法院根本沒有評估就通過公投。依她個人看法，程序一定要正當，一定要核安委員會專業評估，一定要安全無虞」，這三點是她最關切的。環保局將針對核三廠對空氣、水、廢棄物等方面的影響做統計並報告說明。

針對核三延役公投，屏東縣長周春米日前也批，藍白兩黨在立法院沒有任何的討論，就草率通過核管法的修正，接下來又提延役公投案「請問討論有那麼難嗎？」，請尊重屏東人！已經除役了就不要再走回頭路。

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