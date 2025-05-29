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    美國參議員達克沃絲訪台吃肉粽 與林佳龍「粽子乾杯」

    美國聯邦參議員達克沃絲昨起訪台兩天，昨日中午接受外交部長林佳龍午宴，並與林佳龍一同在端午節前夕用粽子「乾杯」。（圖擷取自林佳龍臉書）

    美國聯邦參議員達克沃絲昨起訪台兩天，昨日中午接受外交部長林佳龍午宴，並與林佳龍一同在端午節前夕用粽子「乾杯」。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/05/29 18:47

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲訪台，昨天中午接受外交部長林佳龍午宴，與林佳龍一同在端午節前夕用粽子「乾杯」。林佳龍今（29）日說，他在會面中特別懇請達克沃絲關注、支持今年1月獲眾議院通過的「美台快速減免雙重課稅法案」。

    林佳龍透過臉書轉述，達克沃絲在會面中提及，她這次訪台象徵台美堅實的夥伴關係，也展現美國國會對台灣跨黨派的支持。

    達克沃絲也說，台美除了在半導體領域外，也可以在造船業、AI、量子電腦與生醫科技等領域合作，甚至將合作的地點拓展至第三國，以深化彼此夥伴關係。

    林佳龍則向達克沃絲分享，他近期率領電子產業前往美國德州考察的心得，強調台灣與美國要在經濟、科技上持續合作，並且以「台美聯合艦隊」的模式促進相互投資，以深化彼此的關係，鞏固美國在AI領域持續領先地位，帶動台灣的電子業再次升級。

    林佳龍說，「美台快速減免雙重課稅法案」已在今年1月獲眾議院通過，期待參議院也能儘速排入院會審議，懇請達克沃絲關注本案並提供支持，讓台美企業及跨境工作者，獲得減免雙重課稅的待遇創造雙贏。

    此外，林佳龍也特別準備外交部的「一眼看台灣」贈與達克沃絲。「一眼看台灣」是一座木製的台灣，可以看到代表台灣的101、晶片、蘭花、藍鵲、梅花鹿等意象；美國在台協會（AIT）則準備傳統肉粽，讓遠道而來的達克沃絲感受過節氛圍，而熟悉東方文化的達克沃絲一拿到粽子，便熟練地解開棉繩，打開粽葉咬下一口，還風趣地說聲「Cheers！」

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