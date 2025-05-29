台南罷2綠委涉偽造及亡靈連署 王定宇助受害人向國民黨工求償

立委王定宇（左五）偕律師江信賢（左六）與服務團隊將協助個資遭冒用做罷免連署的張姓男子（左四）等受害市民向涉案的台南國民黨工提告求償。（記者王俊忠攝）

2025/05/29 20:18

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南立委王定宇偕律師江信賢，29日針對國民黨南市黨部罷免台南兩位綠委的第一階段提議人連署，黨部黨工夥親友涉偽造及將死人連署的集體犯罪，發起「刑事究責、民事求償」行動。檢方起訴指偽造罷免王定宇連署書有1679人；已有60位被偽造的受害民眾決定向國民黨主要被告提告求償，其他受害民眾也可連絡王定宇服務處，由律師團一併提告求償。

王定宇指出，台南地檢署在5月8日的起訴書中，對國民黨南市黨部黨工盜用個資、偽造連署等犯案情節有詳細的描述，台南多位被告已認罪；加上國民黨北部多處縣市黨部也有相同犯案手法，但面對集體犯罪的天大醜聞，國民黨連一點歉意都沒有，國民黨主席朱立倫應向台南市民道歉，民事求償成為個資遭侵犯的市民憤怒的出口。

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王定宇說，他先前公開宣示以「去識別化」方式協助個資疑遭盜用的市民做比對，短短幾天其歸仁、東區兩個服務處湧入近500通電話查詢，初步比對行政區與姓名後，已有60位市民個資疑遭盜用。待律師進一步閱卷比對卷內資料確認後，律師團將接受委託，協助受害市民對涉案的罷免連署領銜人胡永融與莊占魁等國民黨工提出民事賠償之訴。

王定宇並說，國民黨南市黨部副主委莊占魁與身兼南市黨部主委的立委謝龍介，兩人對罷免連署有手機line的通聯，莊占魁把與謝的通聯都刪除了，這也是檢方持續偵辦此案有無更大咖涉案的重點。

1位遭冒名連署的歸仁區張姓男子也現身說，他並非國民黨員、也未參加任何政黨，其個資在一階連署時被盜用，是某次回家時，見家裡收到南市選委會寄來的查詢單掛號信、詢問他是否參與罷免王定宇的連署？他與家人都確認沒有連署，對身分遭到冒名連署感到困惑，後來經朱正軒議員聯絡上王定宇立委了解此事。對於胡永融還在臉書聲稱遭到司法迫害，他實在無法接受，國民黨損害的不只是他的個資、還有對國家民主法治制度的破壞，呼籲其他同樣個資遭盜用的市民，不要姑息造假犯行，要起而提告求償，一起維護個人權益與台灣的民主制度。

律師江信賢表示，我國是法治國家，這樣遍地開花集團式的偽造文書、侵犯個資，實為司法首見，顯見除毫無法紀觀念外，犯罪情節更屬重大。除刑事訴究外，民事求償更能讓司法正義得到彰顯，個資遭侵犯時，可對加害者求償每1個人、每1事件500元以上2萬元以下的金額，個資法第28、29條有明文規定，在進一步閱卷比對後，會全力協助為受害市民討回公道。

台南歸仁區張姓男子指其個資遭國民黨盜用於罷免連署，家裡有收到南市選委會寄達的連署查詢單。（記者王俊忠攝）

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