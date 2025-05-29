翁曉玲稱沒收吳思瑤罷免案 中選會轟：胡亂造謠、法盲程度甚深

中選會。（記者李文馨攝）

2025/05/29 17:01

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」送出更改領銜人同意書，經台北市選委會查對有700件非原罷免提議人，未達提議人總數二分之一以上的規定，換將失敗。國民黨立委翁曉玲稱中選會沒收罷免，中選會今（29日）表示，有心人士刻意法盲且法盲程度甚深，既未經查證相關規定，也未瞭解事實基礎，未細看回函內文就胡亂造謠。

翁曉玲昨天接受網路節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪表示，中選會應公開講哪些份數不合格，否則就是黑箱作業，且也應該給罷團補件機會。她也提到，中選會法務處長答詢曾稱，6月7日前送更改領銜人同意書就都能辦理，罷團可利用時間補件，但現在中選會卻直接沒收吳思瑤罷免案。

請繼續往下閱讀...

對此，中選會說明，罷免案的提議人、領銜人、備補領銜人與被罷免人的法定權利，均受法律保障，如「公職選罷法」第76條第8項明文規定「罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限」，中選會、台北市選委會也依法辦理。

中選會指出，北市1選區立委罷免案提議人林姓人士，23日已提出由備補領銜人遞補為領銜人的同意書，但台北市選委會查對結果，該罷免案提議人人數二分之一為2054人，經查對總收件數2399人，屬原提議人人數1677人，非屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，並未符合公職選罷法規定。

中選會表示，依此，詹嘉文依法自不得遞補為領銜人，該罷免案領銜人依法仍為張克晉，中選會27日以中選務字第1140022717號函知林姓人士並副知該地罷免團體。但有心人士卻還是刻意法盲且法盲程度甚深，既未經查證相關規定，也未瞭解事實基礎，更未就回函內文詳予閱讀，就胡亂造謠還刻意明指暗示中選會或台北市選委會沒收特定罷免案，實在令人遺憾。

中選會也說，提出區域立委罷免案二階連署人名冊，依法應由罷免案領銜人填具罷免連署函1份，檢附連署人名冊正、影本各1份，於規定期間內向主辦選舉委員會提出，罷免連署函並應經領銜人簽名或蓋章；如非由罷免案領銜人親自送件，則依法依規請受委託之人提供該罷免案提議人之領銜人委任書，並請受委託人出示其國民身分證正本及委託人國民身分證正本，由主辦選舉委員會工作人員核對，以依法辦理後續作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法