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    親簽連署書遭南投選委會剔除 名間鄉長陳翰立狂練字

    名間鄉長陳翰立罷免游顥的連署書被南投縣選委會判定不合格，他重簽連署書前不斷苦練字，主要是練自己的簽名。（陳翰立提供）

    名間鄉長陳翰立罷免游顥的連署書被南投縣選委會判定不合格，他重簽連署書前不斷苦練字，主要是練自己的簽名。（陳翰立提供）

    2025/05/29 17:16

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免立委游顥二階連署書送件，送件2萬3238件，不合格數達4098份，其中因字跡潦草或不明的達1212件，罷團初步比對出130份中，赫然出現名間鄉長陳翰立親簽的連署書也遭退件，南投縣選委會指陳翰立連署書是因姓名欄沒寫正楷，陳翰立今天不斷練字，還頻問同事「這樣有合標準嗎？」，他說，自己沒寫好字，要練到標準才敢再重簽連署書。

    名間鄉長陳翰立簽署罷免游顥的連署書，遭南投縣選委會判為不合格，罷游領銜人林敬桐出示陳翰立連署書影本，強調「每個字都看得懂！」，縣選委會總幹事林琦瑜說，陳翰立的連署書不合格，問題不是在簽名，而是姓名欄的「陳」字沒有正楷書寫。

    陳翰立今對罷團表示抱歉，表示因自己字寫不好害格份數少一份，已被通知重簽連署書的他，今天有空檔就一直在練字，尤其是自己的名字，一寫再寫，還要問同事「這樣有合標準嗎？」，他說字要練到大家都認可才會去重簽連署書。

    陳翰立今天也無奈地透露，為了名間鄉的茶葉、火龍果等農產反對名間設焚化爐，而焚化爐自救會布條被拆除，擔任鄉長的他被環保局罰款，連他寫的連署書也被縣選委會剔除，突然擔心從政以來簽署的所有文件會不會也被當成亂塗鴉？

    陳翰立一直練寫名字，就怕寫得不合標準。（陳翰立提供）

    陳翰立一直練寫名字，就怕寫得不合標準。（陳翰立提供）

    名間鄉長陳翰立簽的罷免連署書，被南投縣選委會判定不合格。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉長陳翰立簽的罷免連署書，被南投縣選委會判定不合格。（記者陳鳳麗攝）

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