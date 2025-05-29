陸委會民調》中國喊承認「九二共識」才對話 73％民眾不願意

陸委會今公布最新民調，有79.4%台灣民眾不認同中共主張「台灣前途在於國家統一」。（資料照）

2025/05/29 16:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今公布最新民調，有79.4%台灣民眾不認同中共主張「台灣前途在於國家統一」，70.0%支持政府要求軍公教人員具結不可申領持用中國身分證，近6成支持政府要求中配提出已註銷中國戶籍的證明之作法。

陸委會發言人梁文傑表示，69.4%民眾支持賴總統強調只要對等尊嚴，台灣樂意跟中國交流合作，透過交流取代圍堵及對話取代對抗；86.8%支持總統呼籲中國正視中華民國存在事實，了解台灣人民希望過著民主、自由及人權的生活。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，89.0%同意政府主張兩岸應相互尊重，透過不設任何政治前提進行溝通對話，70.5%支持政府為防範中共對台統戰、滲透，持續推動國安法制改革。70.0%支持政府要求軍公教人員具結不可申領持用中國身分證件，57.9%支持政府要求中配提出已註銷中國戶籍的證明之作法。

根據民調，86.2%不認同共軍機艦在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線；79.3%不認同中共在國際場域強調「台灣問題」是中國內政，並要求其他國家遵守其所謂的「一個中國原則」的作法。

近80%不認同「台灣前途在國家統一」

梁文傑表示，有79.4%不認同中共說「台灣前途在於國家統一」，73.1%不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商。

調查也顯示，78.8%不認同中共再度阻撓台灣參與WHA，並且說台灣人民的健康權利已有切實保障的說法；87.1%支持政府主張台灣人民有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應被排除在世衛組織等全球健康體系外。

陸委會指出，民調顯示，台灣人民支持賴總統兩岸政策立場，及政府為防範中共對台統戰滲透措施所推動的國安法制改革；同時堅決反對中共在兩岸及國際間操作「一中原則」、阻隢我參與世界衛生組織活動及軍事恫嚇等脅迫作為。相關調查反映，台灣主流民意肯定政府堅定捍衛國家主權與安全之政策主張，不認同中共對台複合性施壓。

陸委會強調，兩岸關係的發展取決於雙方能否相互尊重、互釋善意。政府不卑不亢，致力維持現狀及推動兩岸良性互動的政策立場不變，呼籲北京當局認真理解我方釋出的善意，務實面對「兩岸互不隸屬」的客觀事實及台灣主流民意，與我政府透過溝通對話化解分歧，共同追求台海和平、互利互惠與共存共榮。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在今年5月22日至24日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1074份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法