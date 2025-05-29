台中會展中心10月試營運跳票？ 盧秀燕:應該沒問題

台中國際會展中心預計10月試營運。（記者廖耀東攝）

2025/05/29 16:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心將在10月試營運，並在當月21日舉行首展國際五金展，民進黨市議員林德宇今天在市議會提出質疑，就他了解，工程有些問題無法如期點交，還有漏水問題，傳出五金展可能無法如期舉行，讓廠商很緊張。

市長盧秀燕表示，應該沒有問題，首先建設局的後續工作在2、3週後收尾，而貿協的裝潢標在流標2次後，第3標也會在最近標出去。建設局長陳大田表示，會展中心已完工也已驗收，漏水情況已成立專案小組進行改善。

請繼續往下閱讀...

市議員林德宇表示，樂見綠美圖跟會展中心年底可啟用，市長盧秀燕在今年3月接見工商團體跟企業界，就宣告10月21日會展中心試營運而且首檔台灣五金工具展，而在台灣面對美國提高關稅貿易戰政策，盧秀燕也邀請相關工商協會明確讓業者知道情況，但是5月27日專案報告，他看了一下內容，10月21日台灣五金工具展的檔期不見了。

林德宇表示，市府竟避談五金展的首展，來自大里、霧峰太平、手工具出口是產業的命脈，很多工具機包括手工具業者組成的公會，都一直向市長反映，業者跟他都擔心，點交出了什麼問題？市長預告還算數嗎？

林德宇表示，去年7、8月經發局及外貿協會來跟業者邀展，去年9月業者看過現場，市府允諾今年10月來得及，業者去年10月在辦展時就預告，會在水湳國際會展中心辦展，市長在今年過年後也給明確答案，讓廠商在過去3個月招商，400格攤位招商非常順利。

林德宇表示，最近卻接到可能來不及的訊息，這並非主辦單位希不希望10月辦展，而是符合國際買主採購的時間，而會展中心內餐飲中心也簽約，現今無法順利點交，影響到年底明年初尾牙，若來不及影響甚鉅，呼籲市府一定要如期完工。

民進黨市議員林德宇擔心會展中心無法如期試營運。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕表示，會展中心的首展如期舉行應該沒有問題。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法