北市扭蛋機轉出18禁「 震動吊飾 」 議員批無法可管

國民黨議員柳采葳指出，在扭蛋機可扭到18禁成人玩具。（柳采葳辦公室提供）

2025/05/29 16:43

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市地下街、捷運站隨處可見扭蛋機，國民黨議員柳采葳指出，部分扭蛋裡是18禁成人玩具，許多標示不合格，主管機關也不明。台北市長蔣萬安表示，會由商業處邀集各單位共同研究如何稽查、開罰，或從源頭管理。

柳采葳在今（29日）下午的市政總質詢指出，在台北地下街的扭蛋機，可扭到會震動的按摩棒吊飾，指它屬於18禁的成人物品，卻藏在扭蛋裡面，未成年的學童可能會接觸到，且很多扭蛋的內容物沒有中文標示，北市卻無法可管。

請繼續往下閱讀...

柳采葳引述各局處回覆內容：商業處表示，扭蛋機不插電，不屬於自動販賣機管理範疇，無須登記也沒有清冊；社會局則表示，若違反兒少法接獲通報會處理；市場處則說，扭蛋機的販售內容與營業性質認定非市場處權責；警察局表示，若涉及賭博將通知警政單位。

商業處長高振源表示，目前扭蛋機被認定為一般商品販售行為，商業處有掌握扭蛋機台集中在哪些特定區域，另外《商品標示法》可適用規範扭蛋標示。柳采葳指出，民眾若通報檢舉會陷入無限輪迴，在各權責機關依法令處理後最後會報商業處，但商業處僅針對娃娃機訂有相關規範，因此最後仍無法可管。

柳采葳要求，針對學區、捷運站、地下街、知名商圈等高風險區域優先清查，她也要求市府應修正《台北市自助選物販賣事業管理自治條例》，明文納管扭蛋販售行為，並建立跨局處的扭蛋公報、稽查與裁罰機制，違規應立即下架並公開違規名單。

台北市長蔣萬安表示，請商業處擔任主責機關，邀集各單位開會檢討，針對新興機台可能暗藏的色情、賭博共同研究，未來在台北市境內如何整體稽查，一旦發現違法情事如何開罰，或從源頭開始管理，跨局處協調部分由副秘書長俞振華統籌。

國民黨議員柳采葳指出，在扭蛋機可扭到18禁成人玩具。（柳采葳辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法