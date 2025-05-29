台灣原聲童聲合唱團梵蒂岡巡演拚文化外交 與教宗良14世合影

台灣原聲童聲合唱團昨日參與新任教宗良14世的公開接見活動，與良14世合影。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/05/29 16:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣原聲童聲合唱團5月25日至6月10日展開為期16天的歐洲巡演，昨日參與新任教宗良14世的公開接見活動，與良14世合影。外交部長林佳龍今（29）日透過社群媒體臉書表示，「文化外交」是讓台灣走向世界重要的力量，向世界展現台灣的軟實力。

林佳龍指出，台灣原聲童聲合唱團26日在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）內聖詠團小堂獻唱，也與「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」在羅馬聖阿尼斯教堂（Chiesa di Sant’Agnese in Agone）同台演出，並在駐教廷大使賀忠義與駐館的努力下，於28日參與了新任教宗良14世的公開接見活動，為現場朝聖民眾獻唱多首歌曲。

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林佳龍也指出，教宗在接見活動致詞時特別問候來自台灣的孩子們，並與合唱團合影；原聲童聲合唱團與西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團的合作也跨越語言及文化，展現溫暖動人的文化外交。

林佳龍表示，原聲童聲合唱團讓更多人聽見台灣的聲音，「文化外交」是讓台灣走向世界重要的力量，期盼歐洲民眾認同台灣的民主價值，向世界展現台灣的軟實力，接下來合唱團將繼續前往波蘭、柏林、維也納等地演出，用歌聲走進世界，讓更多人聽見台灣的聲音。

最後，林佳龍說，他相信文化外交是讓台灣走向世界重要的力量，外交部下半年將推動2025歐洲台灣文化年一系列活動，與文化部攜手盤點台灣在歐洲陸續將舉辦的藝文表演，加上9月及11月的故宮百選文物赴捷克與法國展出，期盼讓歐洲民眾認識台灣豐厚的文化底蘊、也認同台灣的民主價值，向世界展現台灣的軟實力。

台灣原聲童聲合唱團26日在梵蒂岡聖伯多祿大殿內聖詠團小堂獻唱。（圖擷取自林佳龍臉書）

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