苗栗縣「中正路」更不更名 鍾東錦回應了

苗栗縣議員楊明燁總質詢反對縣內中正路改名。（記者張勳騰攝）

2025/05/29 16:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣有13鄉鎮市有中正路，到底要不要配合中央政策更名？縣議員楊明燁及鄭聚然今（29日）總質詢則反對更名，縣長鍾東錦亦認為，路名確實不宜改來改去，畢竟當家的人不會永遠當家，推動更改中正路名，不但要耗費很大成本，同時也會造成鄉親極大困擾，不應針對特定歷史事件的認知差距貿然實施，此事能避則避。

楊明燁指出，最近他出席轄區的端午節活動，很多鄉親都詢問苗栗市中正路到底要不要更名？鄉親反應，道路更名不只是換門牌，連健保卡、身分證、戶口名簿等都要更換，連住戶在金融單位和互動廠商的基本資料等，都得跟著異動，更名後反而勞師動眾，倒不如將更名的經費，把縣內的中正路面鋪平一點。鄭聚然則堅決反對中正路改名，甚至譏諷是否應改為「清德路」？

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苗栗縣政府民政處長巫恒昭答詢，苗栗縣18鄉鎮市當中，有13個鄉鎮市都有中正路，道路的更名需道路兩側設籍的戶長二分之一出具同意書，才能向戶政單位提出更名申請，發動權不在苗縣府，而且目前並未收到任何更名申請。

苗栗縣議員鄭聚然總質詢反對苗栗縣中正路改名。 （記者張勳騰攝）

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