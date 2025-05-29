為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    苗栗縣「中正路」更不更名 鍾東錦回應了

    苗栗縣議員楊明燁總質詢反對縣內中正路改名。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員楊明燁總質詢反對縣內中正路改名。（記者張勳騰攝）

    2025/05/29 16:18

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣有13鄉鎮市有中正路，到底要不要配合中央政策更名？縣議員楊明燁及鄭聚然今（29日）總質詢則反對更名，縣長鍾東錦亦認為，路名確實不宜改來改去，畢竟當家的人不會永遠當家，推動更改中正路名，不但要耗費很大成本，同時也會造成鄉親極大困擾，不應針對特定歷史事件的認知差距貿然實施，此事能避則避。

    楊明燁指出，最近他出席轄區的端午節活動，很多鄉親都詢問苗栗市中正路到底要不要更名？鄉親反應，道路更名不只是換門牌，連健保卡、身分證、戶口名簿等都要更換，連住戶在金融單位和互動廠商的基本資料等，都得跟著異動，更名後反而勞師動眾，倒不如將更名的經費，把縣內的中正路面鋪平一點。鄭聚然則堅決反對中正路改名，甚至譏諷是否應改為「清德路」？

    苗栗縣政府民政處長巫恒昭答詢，苗栗縣18鄉鎮市當中，有13個鄉鎮市都有中正路，道路的更名需道路兩側設籍的戶長二分之一出具同意書，才能向戶政單位提出更名申請，發動權不在苗縣府，而且目前並未收到任何更名申請。

    苗栗縣議員鄭聚然總質詢反對苗栗縣中正路改名。 （記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員鄭聚然總質詢反對苗栗縣中正路改名。 （記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播