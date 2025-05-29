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    傅崐萁出席活動允「中秋加碼加到飽」律師：可能構成「預備」投票行賄罪

    花蓮縣長徐榛蔚和立委傅崐萁常一起出席活動，如有抽獎也不吝於加碼禮品，圖為今年縣府主辦的集團結婚，每對新人都有55吋電視。（花蓮縣府提供）

    花蓮縣長徐榛蔚和立委傅崐萁常一起出席活動，如有抽獎也不吝於加碼禮品，圖為今年縣府主辦的集團結婚，每對新人都有55吋電視。（花蓮縣府提供）

    2025/05/29 16:45

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨花蓮立委傅崐萁在花蓮的二階段連署達成率超過169％，雖目前立院會期中，傅崐萁仍頻回防花蓮參加活動，花蓮罷團「微光花蓮」也公布錄音，傅崐萁上週六參加農民節抽獎時，竟稱「抱歉現在不能加碼（獎品）」、「中午加碼下午就進去了」、「等中秋以後再來，加到滿意為止」；對此，律師房彥輝說，傅崐萁此說有可能構成預備犯！

    傅崐萁、徐榛蔚夫婦參加花蓮的各種活動，舉凡運動健走、尾牙、園遊會，如果有抽獎，通常活動高潮就是傅崐萁抵達會場並宣布抽獎禮品「加碼」，加碼最大獎通常是55吋大電視、或是電烤箱等家電、現金紅包，加碼向來不手軟，就算自己不加碼，也會請廠商或業主上台「回饋」！

    傅崐萁上週六站在鳳林鎮舉辦的農民節活動舞台，手上拿著反對大罷免的政績扇子，面對期盼抽獎「加碼送電視」的農民，傅崐萁好聲好氣：「很抱歉我現在不能加碼，中午加碼下午就進去了」、「所以8月以後再來好不好？中秋節加到滿意為止」，過程被民眾錄音！

    罷團「微光花蓮」批評，傅崐萁非常擅長給民眾施以小惠，然而傅也知道自己發言可能違法，而且台下其實很多人都希望他被罷免，否則錄音不會如此輕易流出！

    對此律師房彥輝說，依照公職人員選舉罷免法第99條規定，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰金，預備犯也可處1年以下有期徒刑。

    針對傅崐萁所說「八月以後再來好不好？中秋節加到滿意為止」，房彥輝說，如果傅崐萁主觀上具有「行求」賄賂的意思，也就是就具體請託事項如投票權、罷免權的行使，表示要給有投票權人賄賂或其他不正利益，仍可能構成「預備」投票行賄罪，依照公職人員選舉罷免法第99條規定，可處一年以下有期徒刑。

    他說，「期約」的要件是指雙方要有合意，所以依情節可能尚不構成「期約」投票賄賂罪。他認為，目前還不算罷免活動期間，不過實務上賄選不以選舉或罷免期間為要件，否則容易脫罪，還是要看行為人主觀意圖。

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