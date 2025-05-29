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    興達電廠3、4號機組爭議持續 藍營要告陳其邁瀆職、綠營批勿再抹黑

    台電興達電廠3、4號燃煤機組啟動，引發爭議。（記者李惠洲攝）

    台電興達電廠3、4號燃煤機組啟動，引發爭議。（記者李惠洲攝）

    2025/05/29 16:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕興達電廠爭議持續，高市議會國民黨團今天（29日）不滿興達電廠3、4號機僅是備用機組，不能讓環評承諾逾越空汙法，將向市府檢舉台電，若未獲回應，放話下週要告市長陳其邁及環保局長張瑞琿瀆職；綠營議員則強調一切依法行政，資訊公開透明，請國民黨勿再抹黑。

    高雄市環保局長張瑞琿則說明，興達3、4號機組是備用設施，依據空汙法公告規定，屬緊急備用的公用發電設施，不需操作許可；一切依法規執行，只要違規就會開罰。

    針對興達電廠燃煤機組運轉爭議，國民黨議員邱于軒今天指控市府自創「備用機組」來混淆「緊急備用機組」，緊備機組只有興達1、2號及大林5號，興達3、4號機組則是環評承諾的備用機組，環保局不該以環評承諾踰越空汙法，不能一直以備用機組為台電開脫，她放話下週要告高雄市長陳其邁及環保局長張瑞琿瀆職。

    國民黨議員陳麗娜說，緊急備用電力設施給台電太多空間，對沒有操作許可或除役機組，台電想用就用；國民黨議員白喬茵也質疑，依據空汙法，固定汙染源需要申請操作許可，但市府及綠營議員卻為台電護航。

    今天議會審議114年度總預算時，國民黨議員就興達電廠3、4號燃煤機組操作許可，及環保局裁量權提出質疑，並清點人數使議會流會；對此，民進黨議員邱俊憲反駁說，環保局對興達電廠的處置一切依法行政，相關資訊均公開透明，絕無任何包庇或瀆職情事，呼籲部分人士勿再以片面資訊誤導視聽、進行政治操作。

    邱俊憲強調，興達電廠3、4號機組是依照環評承諾及相關法規，即備援電力不足8%時，方可啟動，且市府也期待台電承諾年度總運轉時數不得超過720小時的但書規定執行，「環保局依法監督，興達電廠在符合環評承諾及法規但書的條件下運作，排放亦未超標，請問要罰他什麼？局長何錯之有？」

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