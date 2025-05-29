藍批中央刪補助款 新北議會綠營反嗆：當時不阻藍白「爛委」失控

行政院擬統刪地方一般性補助款25％，新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華今（29）日率黨團議員與其他藍營縣市議會黨團同步舉行記者會抗議。（記者黃子暘攝）

2025/05/29 15:34

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〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會國民黨團今（29）日舉行記者會，抗議行政院統刪地方一般性補助款25％，市議會民進黨團回應，新北市減少約30.4億的中央一般性補助款，追根究底就是國民黨、民眾黨在立法院亂刪除預算所導致，「當時不阻止這些爛委失控，現在才想到孩子跟弱勢族群」，黨團要求市長侯友宜進行統籌分配款專案報告，早就被國民黨團擋掉了，侯友宜根本未就統籌分配稅款一事來議會報告。

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民進黨團總召集人廖宜琨表示，藍白在立法院亂刪除預算，國民黨團說一般性補助款是法定預算，根本就是「竹篙裝菜刀」企圖混淆視聽，行政院主計總處4月就提出，因為立法院刪除預算939億，扣除通刪數303億，自行調整刪減數636億，因此恐縮減地方的補助金額，國民黨團當初何故縱容藍白立委刪減新北市的預算？市府至今也沒有說明一般性補助款減少，將影響哪些政策與補助。

副召集人蘇錦雄批評，民進黨團提案的市長專案報告早就被國民黨團封殺，「國民黨還有臉開口提什麼統籌分配款專案報告」，侯友宜根本沒來議會報告新增374億的統籌分配稅款要怎麼用，唯一由市長報告的世界壯年運動會專案報告還是黨團一再強力要求才「勉強擠出來」的，藍白亂砍預算讓全國吞苦果，國民黨團反來演受害者，呼籲勿再自導自演、侮辱大眾智商。

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈說，地方補助款並非中央「片面刪減」或「政治鬥爭」，而是藍白聯手亂砍總預算所致的惡果，國民黨也隻字不提統籌分配稅款增加374億元，如今裝受害者、打悲情牌是做賊喊抓賊，現在才來說「不能苦到孩子和弱勢」，試問為何當初不阻止藍白「爛委」失控？綜觀全國，屏東被刪52.5億元是全國最多，各縣市都在替藍白的失控買單，請國民黨不要再一邊高喊中央「懲罰地方」，一邊卻忘了自己才是在立法院「刪到讓民眾有感」的人，民眾早已有感，不會再被騙了。

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