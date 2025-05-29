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    打造智慧政府 卓榮泰：成立「AI公務人才發展辦公室」

    行政院長卓榮泰今（29）日表示，人事總處及數位發展部將共同成立「AI公務人才發展辦公室」任務編組，全面推動公部門AI人才培育。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（29）日表示，人事總處及數位發展部將共同成立「AI公務人才發展辦公室」任務編組，全面推動公部門AI人才培育。（行政院提供）

    2025/05/29 14:56

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（29）日於行政院會聽取人事行政總處「公部門AI人才培育與智慧政府」報告後表示，人事總處及數位發展部將共同成立「AI公務人才發展辦公室」任務編組，全面推動公部門AI人才培育，期盼進一步強化政府公共服務品質。

    人事總處強調，配合智慧國家政策願景，致力於全面培育具備AI專業知能的公務人才，於113年簽奉行政院核定「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，持續透過產官學研通力合作及系統化與策略性布局，推動AI公務人才培育工作，厚植公部門智慧轉型能量。

    卓榮泰表示，國際AI浪潮興起，為使公務機關將AI科技融入日常業務，以AI科技協助民眾解決問題，行政院自113年起核定「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，積極推動AI在公部門的應用。

    卓榮泰期盼公務同仁「為老問題找新方法，為新問題找好方法」，並發揮協同合作精神，共同以創新思維解決問題，重點是要能學以致用、學而能用，並請中央各部會及各地方政府積極推動，以落實智慧國家政策願景。

    卓榮泰指出，人事總處及數位發展部將共同成立「AI公務人才發展辦公室」任務編組，全面推動公部門AI人才培育，其中涉及跨部會協調與資源整合部分，請相關部會積極參與，期盼進一步強化政府公共服務品質。

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