傅崐萁市場拜託反對大罷免 民眾閃躲抱怨︰買菜還被迫握手

面對大罷免來勢洶洶，立委傅崐萁難得低姿態，早上出現在花蓮市美崙市場，呼籲選民反對大罷免、票投不同意，上一次這樣掃街是2020年與蕭美琴的立委選舉。（八炯「曙光花蓮」志工提供）

2025/05/29 15:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨花蓮立委傅崐萁在花蓮的二階段連署達成率超過169％，雖目前立院會期中，傅崐萁仍頻回防花蓮，除了長輩旅遊團遊覽車出發前去「送車」、勤跑紅白帖，今天早上甚至親自上市場掃街，拜託民眾不要罷免他，有買菜民眾忍不住抱怨，已盡量閃「沒想到買個菜還要被強迫握手」！

藍營議員坦言「目前罷免恐有五五波情勢」

上午同時間，縣議員吳東昇也率團去市場普發「傅崐萁政績扇」，就連藍營議員自己也坦言「目前罷免恐有五五波情勢」。

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大罷免二階段連署傅崐萁達成率超高，「反傅」的氣勢達到花蓮20多年來史無前例高點，讓一向被各界當成後山花蓮王的傅崐萁也開始緊張，最近一個月頻繁與妻子徐榛蔚出席縣府、鄉鎮舉辦的大小活動，還製作傅崐萁政績扇送民眾，宣傳他主導通過新版財劃法。

在這些活動上只要有媒體在，面對大罷免一面倒態勢，「只要媒體有在錄」傅崐萁講話就明顯保守很多！而傅崐萁上遊覽車致詞的畫面被人拍下外流，據了解，當事人事後緊張得不得了，就怕以後被點名作記號！

傅崐萁上午安排行程去花蓮市最大的綜合市場、美崙市場親自「拜票」，最後取消綜合市場場次，傅崐萁本人只出現在美崙市場，他熱情與買菜市民握手，拜託民眾投票「不同意罷免」，旁邊還有大批工作人員幫忙送扇子，畫面也被八炯的「曙光花蓮｣志工拍下，還有買菜民眾忍不住抱怨，他已盡量閃「沒想到買個菜還要被強迫握手」！

花蓮市復興街的綜合市場則由國民黨籍議員吳東昇、花蓮市民代會主席楊哲灃、黃達翔率助理及工作人員幫忙跑，工作人員人人都穿印有「傅崐萁打拚為花蓮、請投不同意罷免票」圖案字樣的藍色背心，高舉宣傳手板及贈送傅崐萁爭取160億元、全民普發1萬元政績扇子，被笑「工作人員比市場買菜的人還多」、「二階段連署中選會都還沒公布審核結果，傅到底有多怕」！

花蓮市復興街綜合市場也有穿著傅崐萁背心的人員發送宣傳政績的扇子。（罷團微光花蓮志工提供）

國民黨議員吳東昇及花蓮市民代表等率黨工及助理到花蓮綜合市場送扇子，強調傅崐萁為花蓮打拚、還要爭取全民浦發一萬元。（罷團微光花蓮志工提供）

花蓮市綜合市場發傅崐萁政績扇子。（罷團微光花蓮志工提供）

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