張斯綱被約談 國民黨：賴清德對未來可能立委補選人選的「超前部署」

針對台北地檢署偵辦藍營台北市雙吳罷免案涉嫌偽造案，今日指揮調查局傳喚國民黨台北市議員張斯綱，國民黨今日下午召開記者會。（記者施曉光攝）

2025/05/29 15:08

〔記者施曉光／台北報導〕針對台北地檢署偵辦藍營台北市雙吳罷免案涉嫌偽造案，今日指揮調查局傳喚國民黨台北市議員張斯綱，國民黨今日下午召開記者會質疑，張斯綱昨天才到北檢告發監察院秘書長李俊俋公器私用，以公務車載送寵物，今天告發者就被列為被告。

國民黨智庫副執行長凌濤強調，張斯綱非常有可能會是民進黨台北市立委吳思瑤被通過罷免後，有可能參加立委補選的人選，賴清德總統有必要這樣「超前部署」，把未來可能挑戰民進黨立委補選候選人，以搜索、約談方式，讓大家完全不敢站出來並消失，賴清德的政治「超前部署」，把司法當成武器，讓人民看不下去。

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凌濤表示，張斯綱只是揭露民進黨政府惡劣的嘴臉，認真參與罷免民進黨立委吳思瑤，就被檢調清算，賴政府一路以來以司法恐嚇方式，恐嚇所有罷綠的領銜人與志工，現在連在地的民代也要恐嚇，這就是賴清德總統要提早沒收罷綠的意圖，這算什麼台灣民主與司法中立！難道現在台灣已經戒嚴？國民黨要告訴所有百姓，昨日有前民眾黨主席柯文哲，今天有張斯綱與很多罷綠志工、領銜人，明日就有可能是任何人，大家必須站出來。

凌濤指出，台灣司法已經濫權到無法無天的地步，國民黨揭露民進黨台中市議員江肇國團隊介入罷團，可能違法募款、設有內帳，明顯違反法律，檢調至今有去查嗎？國民黨告發李俊俋公器私用，檢調查了嗎？

他還說，監察院的派車單可能有偽造文書之嫌，如果派車單上沒有寫到載寵物美容、看牙醫或到機場接送親友，而是以公務之名掩飾私人行為，這就是偽造文書！檢調不是針對偽造文書案件很厲害、很會大搜索，何時才要大搜索、羈押李俊俋？

國民黨發言人楊智伃則說，民進黨用司法當武器，沒收罷免權力，只准罷藍、不准罷綠，而且過程中不管是罷藍或罷綠，連署審核都有發現錯、假、偽，但民進黨對罷藍團體輕輕放過，卻對罷綠團體以司法大刀狠狠砍下去，她呼籲司法單位不要再讓大家對中華民國的司法信心下降。

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