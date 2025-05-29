藍白立委批江雅綺學倫案 檢舉科技部學倫委員未利益迴避

立委黃國昌爆料，近日被派去駐英公使江雅綺過往學倫案，由時任科技部審查，其中學倫大會委員之一陳鵬光是台電訴訟代理人，江則是台電董事，竟未利益迴避，使學倫大會做出有利江的決議。（記者吳柏軒攝）

2025/05/29 16:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣海洋大學法政學院教授江雅綺近日被派駐英國公使，其過往學倫案件再度浮上檯面，國民黨、民眾黨立委今（29日）皆向國科會質詢，如質疑前身科技部的學術倫理審查大會護航江雅綺，其中委員之一的陳鵬光曾接下江任台電董事時的標案，未利益迴避，對此，國科會主委吳誠文承諾1個月內清查。

江雅綺曾向科技部申請計畫，填寫個人資料時，把最高學歷填為「法學院」，遭檢舉她畢業自「英國杜倫大學社會科學與健康學院」，應填「社科學院」，涉有不實；2022年經科技部當時學倫審查決議，該案未達「構成違反學術倫理行為」法定標準，但要求江更正。江曾接受本報專訪，稱其論文研究主題和法學相關，口試委員是法學教授，博士證書和法學院畢業者毫無二致，均為「社會科學與健康學院頒發之博士」。江在10天前被派為駐英國公使。

請繼續往下閱讀...

國科會今（29日）赴立法院教育及文化委員會審查今年度預算解凍案，藍白立委續打江雅綺學倫案。國民黨立委柯志恩認為，江是社會科學院畢業為何應填法學院？直到科技部去函才匡正，涉及觀感問題，若沒有糾正的話，江就會用法學院學位到底，科技部過往發布澄清，卻套用江個人登報說法不妥。

民眾黨立委黃國昌則爆料，稱江雅綺先在法律學門的調查小組成員7人決議違反學倫，提報到科技部學倫大會時竟被推翻，聞所未聞，更加碼稱收到吹哨者資料，學倫大會中有1名委員陳鵬光，長期擔任台電公司訴訟代理人，但當時江雅綺是台電董事，質疑陳竟未利益迴避，最後學倫大會差一票未達3分之2門檻，學倫案不成立，「可以這樣子搞？」把科技部臉丟光。

國科會主委吳誠文坦言，當時還未上任，不清楚細節，但申請國科會計畫，所有人都自己填履歷，由學者決定是否公開，但審查委員都知道，若有涉不實，申請者要負擔後果，並承諾針對新事證調查並1個月後提報。

國科會幕僚指出，當時未有這樣的資訊（陳鵬光任台電訴訟代理人與江雅綺任台電董事）；黃國昌則呼籲，申請者亂填學歷又不公開，公眾無法監督，應好好思考台灣學術界的正直與名聲。

立委黃國昌爆料江雅綺學倫案涉有利益迴避問題。（記者吳柏軒攝）

立委柯志恩批江雅綺學倫案中，科技部回應爭議時，不該引用當事人說法，導致政府機構替個人背書的觀感。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法