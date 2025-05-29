為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    哪個字看不懂？罷免游顥連署書退件4千多份 名間鄉長親簽也遭剔除

    「去游除垢」記者會，公開質疑南投縣選委會刪除連署書的認定標準不明、不一，並問「哪個字看不懂？」。（記者陳鳳麗攝）

    「去游除垢」記者會，公開質疑南投縣選委會刪除連署書的認定標準不明、不一，並問「哪個字看不懂？」。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/29 15:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼罷免立委馬文君團隊之後，罷免立委游顥團體今也公開控訴南投縣選委會審查標準不明且不一，因簽名潦草、字跡不清被剔除1212份，而志工比對過的都一眼可辨，像姓劉、印章字非正楷、印色太淡均遭刪，連名間鄉長陳翰立簽的也被剔除，領銜人林敬桐秀出連署書質問「哪個字看不懂？」

    身兼南投縣選委會總幹事、縣府民政處長林琦瑜表示，縣選委會審查一切依照中選會規定，簽名要能辨識，而姓名欄則要使用正楷字，陳翰立鄉長的連署書是姓名欄的「陳」沒有用正楷，至於簽名欄蓋印章或簽名就是須「清楚辨識」，即讓人看得懂。

    「去游除垢」領銜人林敬桐今天與「All罷馬」領銜人曾郁凱開記者會，主要質疑罷游連署書遭剔除的標準不明且不一。林敬桐指出，罷游連署書不合格4098份，其中因字跡潦草、不明的達1212件，由於縣選會給罷團退件連署書未按罷團造冊編號和鄉鎮村里別，只給姓名，志工要一一找尋才能比對，3天比對部分後有130份是所謂的字跡潦草，但志工卻能一眼就看出上面所有文字。

    林敬桐說，罷游連署書中有不少劉姓民眾，劉姓的簽名都被判不合格，裡面還包括協助民眾簽連署書的志工，而最讓大家訝異的是連名間鄉長陳翰立親填寫的連署書也被剔除，大家都不知到底哪個字看不懂？

    罷團也拿出2張今年游顥提案刪除金管會預算的草案文件，上面清楚顯示出2款游顥本人的簽名落款，質疑立法委員在簽署國家重大法案的時候，這樣子的姓名草簽如果可以被採用，為什麼老百姓連署罷免立法委員的草簽就要被退件？

    由於南投縣選委會前日首次對外說明時，曾指稱簽名查詢民政系統差異過大，林敬桐、曾郁凱在記者會後，即赴南投檢署告發縣選委會涉犯個資法，請檢方進行調查。

    罷游團隊秀出名間鄉長陳朝立的連署書影本，強調所有文字都看得清楚。（記者陳鳳麗攝）

    罷游團隊秀出名間鄉長陳朝立的連署書影本，強調所有文字都看得清楚。（記者陳鳳麗攝）

    罷游領銜人林敬桐（左）和罷馬領銜人曾郁凱（右）到南投地檢署違發南投縣選委會。（記者陳鳳麗攝）

    罷游領銜人林敬桐（左）和罷馬領銜人曾郁凱（右）到南投地檢署違發南投縣選委會。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播