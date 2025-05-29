哪個字看不懂？罷免游顥連署書退件4千多份 名間鄉長親簽也遭剔除

「去游除垢」記者會，公開質疑南投縣選委會刪除連署書的認定標準不明、不一，並問「哪個字看不懂？」。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/29 15:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼罷免立委馬文君團隊之後，罷免立委游顥團體今也公開控訴南投縣選委會審查標準不明且不一，因簽名潦草、字跡不清被剔除1212份，而志工比對過的都一眼可辨，像姓劉、印章字非正楷、印色太淡均遭刪，連名間鄉長陳翰立簽的也被剔除，領銜人林敬桐秀出連署書質問「哪個字看不懂？」

身兼南投縣選委會總幹事、縣府民政處長林琦瑜表示，縣選委會審查一切依照中選會規定，簽名要能辨識，而姓名欄則要使用正楷字，陳翰立鄉長的連署書是姓名欄的「陳」沒有用正楷，至於簽名欄蓋印章或簽名就是須「清楚辨識」，即讓人看得懂。

請繼續往下閱讀...

「去游除垢」領銜人林敬桐今天與「All罷馬」領銜人曾郁凱開記者會，主要質疑罷游連署書遭剔除的標準不明且不一。林敬桐指出，罷游連署書不合格4098份，其中因字跡潦草、不明的達1212件，由於縣選會給罷團退件連署書未按罷團造冊編號和鄉鎮村里別，只給姓名，志工要一一找尋才能比對，3天比對部分後有130份是所謂的字跡潦草，但志工卻能一眼就看出上面所有文字。

林敬桐說，罷游連署書中有不少劉姓民眾，劉姓的簽名都被判不合格，裡面還包括協助民眾簽連署書的志工，而最讓大家訝異的是連名間鄉長陳翰立親填寫的連署書也被剔除，大家都不知到底哪個字看不懂？

罷團也拿出2張今年游顥提案刪除金管會預算的草案文件，上面清楚顯示出2款游顥本人的簽名落款，質疑立法委員在簽署國家重大法案的時候，這樣子的姓名草簽如果可以被採用，為什麼老百姓連署罷免立法委員的草簽就要被退件？

由於南投縣選委會前日首次對外說明時，曾指稱簽名查詢民政系統差異過大，林敬桐、曾郁凱在記者會後，即赴南投檢署告發縣選委會涉犯個資法，請檢方進行調查。

罷游團隊秀出名間鄉長陳朝立的連署書影本，強調所有文字都看得清楚。（記者陳鳳麗攝）

罷游領銜人林敬桐（左）和罷馬領銜人曾郁凱（右）到南投地檢署違發南投縣選委會。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法