小黨籲立委支持兒童托育服務法 淘汰不適任保母、建立記點制度

時代力量、台灣基進、綠黨及小民參政歐巴桑聯盟等團體，今（29）日在立法院群賢樓外舉行「不要再有孩子受害！保母違規記點，淘汰不適任保母」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/29 14:54

〔記者李文馨／台北報導〕剴剴案引發社會關注，立法院衛環委員會今排審「兒童托育服務法草案」，時代力量偕同台灣基進、台灣綠黨以及小民參政歐巴桑聯盟等小黨召開記者會，提出托嬰中心監視影像上傳政府雲端、不適任保母記點淘汰退場，以及補足訪視人力、強化資訊公開、保母定期調薪等改革訴求。

時代力量黨主席王婉諭表示，「兒童托育服務法」的最終目標是避免下一個剴剴事件發生，呼籲朝野立委務必全力支持專法通過。她指出，專法應明定所有托育機構須裝設監視錄影設備，並將影像上傳至主管機關指定雲端平台保存至少30天，杜絕「沒有畫面」的荒謬情況再度重演。

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王婉諭指出，院版專法草案僅在保母犯下重大違法行為時才會禁任，卻未針對日常違規行為建立有效的處置機制，因此她支持民間團體所倡導的「違規記點制度」，主張應針對如擅離職守、超收幼兒等違規行為予以記點，記點達標即應暫停收托、甚至廢止執照，並公開姓名，才能確保高風險、不適任保母真正退場。

王婉諭提到，目前1名第一線訪視輔導員往往需負責多達60名保母，難以落實輔導與監督，因此她主張專法應明訂訪視人力配置與專業職責，並推動保母評鑑制度，補足目前缺乏外部評鑑的重大缺口。她也呼籲，衛福部與立委應支持將「保母定期調薪機制」入法，以因應即將來臨的退休潮與人力短缺危機。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，剴剴案凸顯臨時安置制度的漏洞，安置照顧的狀況比一般托育更複雜，托育人員應該先接受安置相關的職前訓練，安置托育人員的媒合與遴選，應由地方政府的專業社工評估，且安置照顧應加入分工機制，白天由公托的托育人員照顧，晚上由安置照顧的托育人員接手。

台灣基進祕書長吳欣岱表示，近年幾次兒虐案件可以觀察到，相關單位針對兒虐事件的反應速度往往過於緩慢，常常給加害者有機會處理重要證據；她呼籲，除了強化教育局等主管機關的人員訓練之外，在行政調查中，如人員已經涉及刑事犯罪，應儘速協助家長報警甚至提告，由更具備強制力與法制工具的檢警同時介入，依刑事訴訟法有關證據保全之程序扣押重要證據。

小民參政歐巴桑聯盟雲嘉黨部主任陳玥妗表示，「兒童托育服務法」不能只是從「服務父母」的角度出發，應該把孩子本身當作政策的真正主體，落實兒童權益的思維，目前的政策過於著重於「顧不顧得到」、「顧得起顧不起」，卻忽略了照顧關係的品質，忽略了孩子內在的情感與心理發展需求。

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