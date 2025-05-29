鯤鵬會涉大學宣傳統戰營 陸委會、教育部查了2週還沒結果

經濟民主連合智庫14日踢爆「中華鯤鵬會」涉入大學宣傳統戰營隊，不過，經民連揭露至今已2週， 陸委會、教育部遲無查處結果。（資料照）

2025/05/29 14:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟民主連合智庫14日踢爆「中華鯤鵬會」涉入大學宣傳統戰營隊，不過，經民連揭露至今已2週， 陸委會、教育部遲無查處結果，經民連昨再度揭露，鯤鵬會不甩政府警告，仍持續投放廣告，陸委會文教處副處長陳威豪今天在行政院會後記者會表示，鯤鵬會的網站與臉書已經無法使用，將會同教育部做進一步處理。

經民連表示，鯤鵬會課程中不僅以反送中運動為負面案例，警告台灣學生應「避免重蹈覆轍」，引導學員接受中國的政治體制與社會秩序，更納入《毛澤東文集》、統戰政策講解與社會主義制度相關內容，全面傳遞中國官方的政治觀。

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經民連指出，鯤鵬會營隊活動與課程內容皆由中國各地台辦主導，學生僅需負擔機票費用，其餘由中方全額招待，屬於典型的「落地接待」模式。14日記者會揭露後，各部會均表示會依法調查、裁罰。但近日發現，鯤鵬會至27日仍持續在臉書下廣告宣傳其暑期交流營，顯見主管機關尚無法嚇阻其行為。

對此，教育部國際及兩岸教育司長李毓娟表示，鯤鵬會最近租借校園場地，到學校辦理相關活動說明會，已函請相關學校進一步釐清，教育部會再查處。另外，也會提醒學校，相關教育活動應秉持健康、有序、對等、尊嚴的原則進行，不應設有政治目的，如發現有統戰疑慮，應提醒學生避免參與。待各學校函報教育部後，再與陸委會共同研商相關罰則。

對於為何拖2週、何時有查處結果？陸委會文教處副處長陳威豪表示，在接到相關資訊後，陸委會立刻請主管機關教育部瞭解處理，後續有收到相關資訊，也隨時提供給教育部處理。鯤鵬會的網站跟臉書已沒法使用，陸委會還是會繼續處理。不過，希望學生在交流活動前能評估、了解活動涉及到統戰與風險，這是正本清源的方式。

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