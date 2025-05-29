新竹地區交通壅塞待解 縣議員吳旭智促設專責單位提升效率

新竹縣議員吳旭智建議縣府應儘速設立大眾運輸和停車管理專責單位，強化分工與專業性，以回應民眾對公共運輸的期待與需求。（記者廖雪茹攝）

2025/05/29 14:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣議員吳旭智今（29）日表示，新竹地區交通壅塞問題嚴重，但新竹縣大眾運輸相關業務僅交通旅遊處下轄的「交通管理科」負責，業務龐雜、人力緊繃，他要求縣府應立即檢討現行編制，儘速設立專責單位，強化分工與專業性，以回應民眾對公共運輸的期待與需求。

吳旭智表示，縣長楊文科以「交通十大建設」為施政主軸，但交通建設期程長、經費高，難以立即紓解交通壓力，而大眾運輸可以補足這部分的不足。他積極督促縣府推動YouBike系統與市區公車增班，實施後，週轉率與搭乘率雙雙超出預期，成效明確，因此縣府應該加快腳步，全面強化大眾運輸建設與管理。

請繼續往下閱讀...

吳旭智指出，縣府交旅處交通管理科除了承辦公車路網、TPASS月票、幸福巴士等外，也負責停車管理、充電樁設置、路邊停管系統等工作，業務範圍過於龐雜。根據資料顯示，交管科1年需處理高達9533件公文，平均每月約800件，占交旅處整體三分之一，工作負荷量高。

吳旭智說，正因業務繁重與人力壓力沉重，交管科已有3位同仁離職，不僅人力緊縮，也讓現有人員面臨更大壓力，進而影響政策推進與執行效率。對照其他縣市早已專業分工，例如嘉義市設有「交通行政科」、新竹市設有「大眾運輸科」、嘉義縣甚至設立「公共汽車管理處」，制度上明確區分業務，反觀新竹縣尚未建立專責單位，亟待改善。

因此，吳旭智呼籲縣府應立即檢討現行編制，儘速設立「大眾運輸科」與「停車管理科」兩個專責單位，明確劃分業務範疇，強化分工與專業性，以回應民眾對公共運輸的高度期待與實際需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法