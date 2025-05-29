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    大巨蛋選址綠營質疑炒地皮 中市府地政局：區段徵收標售合法作業

    台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」，面積逾16公頃。（中市府提供）

    台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」，面積逾16公頃。（中市府提供）

    2025/05/29 14:20

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    台中大巨蛋選址緊鄰6/26標售地 綠營質疑盧秀燕帶頭炒地皮

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕昨突宣布台中大巨蛋選址將落腳水湳經貿園區「創研一」，台中市議員黃守達、謝家宜質疑地點就緊鄰6月26日即將標售的「創研段」、「逢大段」土地周邊，質疑盧帶頭炒地皮，對此，市府未正面回應，地政局僅指近日區段徵收配餘地標售為合法作業。

    中市府地政局即啟動今年第二次標地作業，釋出水湳經貿園區與太平新光地區、共計17筆抵費地，總標售底價逼近520億元，預計6月26日開標，其中最受矚目的創研26、文商50就臨近大巨蛋預定地創研一。

    地政局表示，水湳經貿園區屬重大公共建設計畫，市府投入開發包括中央公園、國際會展中心、台中綠美圖等，經費超過500億元，包括目前尚有借貸及預計支出需償付，由於水湳經貿園區土地開發以「財務自償」與「公共利益」為原則，相關程序均符合法令規範，區段徵收開發完成後的配餘地，皆依法辦理公開標售作業，所得款項除用於償還開發融資借款，降低利息負擔，如有盈餘則可挹注市政重大建設，這是全國一致性的作法。

    交通局補充，台中大巨蛋未來如有舉辦賽事或活動，可透過捷運、公車等大眾運輸工具，以利周邊交通順暢，並強化場館與大眾運輸節點的串聯，未來大巨蛋辦理相關大型活動，須視賽事規模提送交通維持計畫，交通局將依規審查以提升疏運綜效。

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