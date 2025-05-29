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    首頁　>　政治

    幽靈連署被告身分遭約談請回 張斯綱：說明所知據理力爭

    張斯綱總質詢前受訪，說明被檢調約談一事。（記者甘孟霖攝）

    張斯綱總質詢前受訪，說明被檢調約談一事。（記者甘孟霖攝）

    2025/05/29 14:10

    〔記者甘孟霖／台北報導〕檢調偵辦罷免幽靈連署案，今（29日）以被告身分約談國民黨台北市議員張斯綱，中午12時許訊後請回。張斯綱受訪表示，本來不知道自己是被告，就是去就自己所知做說明，未來也會據理力爭。

    張斯綱下午排定於議會對台北市長蔣萬安市政總質詢，未料上午傳出插曲，也讓他延遲抵達議會。張斯綱進入議場前受訪表示，今天就是去台北市調查處、北檢，就他所知的狀況向檢察官、調查員說明，案情就是跟個資有關的部分，檢察官有交代不能提及偵辦中內容，他不方便多講，後續法律判定結果他予以尊重，也會以自己所了解的事實據理力爭，在法庭說明白。

    他說，罷團一開始就找上他協助，而黨籍民意代表出一份力也是天經地義，他就在能力所及範圍協助，他將過去服務過的支持者名單提供給罷團，讓年輕人去爭取支持，後續如何爭取就由罷團處理，他沒有實際參與，而第二階段後國民黨也都在街頭、市場爭取連署，都是一步一腳印。

    他提及，不會想以「司法迫害」這樣的說法評論，因為這樣會模糊許多焦點，總之，在過程當中有很多事情被挑挑揀揀；他也喊話，這次連署過程當中風風雨雨，沒有一天順利，現在找戰犯也沒有意義，大家面對很多困難以及法律上的阻撓等，要平心靜氣繼續推。

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