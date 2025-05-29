罷免丁學忠 雲林罷團啟動機車車隊掃街

罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」將從端午連假啟動「機車車隊罷免掃街」行動，深入大街小巷宣傳罷免訴求。（記者黃淑莉攝）

2025/05/29 14:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」今（29）日宣布「機車車隊罷免掃街」行動啟動，端午連假開始車隊會進入雲林海線11鄉鎮的市場、街頭、巷弄，用最在地、最貼近群眾的方式把罷免訴求傳遞出去，邀請民眾支持一起完成這場屬於人民的罷免行動。

10多名「雲林拔釘」志工手持罷免丁學忠國會不走鐘、出門投票同意罷免等旗幟、手拿板，在北港召開「鬥陣騎機車，挽釘仔就會緊」（台語）機車車隊罷免掃街啟動記者會。

請繼續往下閱讀...

雲林拔釘志工露西歸指出，二階罷免連署書送出後，許多民眾詢問路上都已看見丁學忠反罷免大型看板及旗幟，罷團這邊怎麼都沒行動，不是沒有行動而是公民團體資源有限，但卻有最堅定的力量就是人民站出來，因此接下來要啟動人海戰術，第一波是機車車隊掃街，深入大街小巷、每個村落，向鄉親宣傳罷免訴求。

罷團強調，「我們沒有金主，只有志工；沒有整排旗海，只有人民的意志」，鄉親日後在街上有看見車隊，非常歡迎鄉親用加油、比讚或是騎上你的小棉羊、大哈雷加入車隊行列，相信這些力量集結站出來就會是堅定守護民主的力量。

罷團志工說，「鬥陣騎機車，挽釘仔就會緊」相信雲林要成功依靠的就是雲林人的勇氣及堅定，邀請大家一起來集結力量，讓下架不適任立委的行動可以成功。

罷團志工表示，目前二階罷免連署書雲林縣選委會還在審核中，進入第三階罷免投票需達到6萬8752票的同意罷免票才能順利完成罷免。

罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」宣布將從端午連假啟動「機車車隊罷免掃街」行動。（記者黃淑莉攝）

國民黨籍立委丁學忠在選區各鄉鎮豎立反罷免大型看板。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法