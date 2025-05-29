議員估高雄中正路改名得花1200萬 陳其邁：道路改名依自治條例規定

陳其邁（右）強調道路改名遵照自治條例規定，民眾須連署後才能提建議。（記者葛祐豪攝）

2025/05/29 14:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部研擬推動全台的「中正路」改名，並補助改名經費；高雄市議員許采蓁估算，高雄如果將中正一路改到中正四路，得花費的行政與人力成本約1200萬，市長陳其邁則強調，道路改名遵照自治條例規定，民眾須連署後才能提建議，高雄市遵守此原則。

國民黨高雄市議員許采蓁估算，高雄市如果將中正一路改到中正四路，共需要花費的行政與人力成本約1200萬，更需耗費55831小時才能完成相關作業；如果中央進一步想把「中正路」、「中華路」、「中山路」、「介壽路」全改名，更需花費約5500萬元、192512小時，「請10位公務員24小時不眠不休都要800天才做得完，難怪陳其邁市長不敢承諾要中正路改名!」

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許采蓁反對勞民傷財的表面功夫，她詢問陳其邁「有5000萬經費，你寧願再辦一場吉伊卡哇的高雄燈會，還是拿來改路名？」轉型正義有其重要性，但最終目的都是為了社會和解共生，如果中正路改名，但被撕裂的社會還是沒有和解，做這些形式工作都只是枉然。

國民黨主席朱立倫也認為中央欲改名全台中正路是擾民、吃飽太閒，並喊話高雄市長陳其邁，高雄市最大的中正一路到中正四路是否先改？

對此，陳其邁今日（29日）受訪回應，高雄道路改名有自治條例規範，經由民眾連署成案並投票，這已經行之多年，高雄市會以此比照辦理。

根據高雄市道路命名及門牌編釘自治條例，道路命名是由戶政事務所擬議，呈報主管機關至市府核定或逕由市府命名，經道路居民過半數連署，可向戶政事務所提出道路更名建議。

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