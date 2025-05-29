民進黨：南投選委會涉盜個資刪連署 盼檢調查明、許淑華出面說明

民進黨發言人吳崢29日召開「個資小偷又來了！國民黨出奧步毀壞民主！」記者會，指南投縣選委會副總幹事黃志聰針對罷免馬文君團隊罷免連署書，「名字寫得過於潦草，或是字體簡寫與戶證系統差異頗大，無法辨識，查對人員都會一一刪除」的說法，涉違法盜用民眾個資，呼籲檢調偵辦。（記者廖振輝攝）

2025/05/29 13:59

〔記者陳政宇／台北報導〕南投縣選委會涉利用戶政系統查詢個資，剔除罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署書，南投地檢署昨天主動剪報分案調查。民進黨今（29日）批評，南投選委會無視花蓮、基隆民政處長涉犯侵害個資接連遭收押，仍執意非法使用戶政資料，呼籲檢調盡快查明真相，嚴懲違法毀壞民主行徑，並要求南投縣長許淑華出面說清楚。

民進黨發言人吳崢今天召開「個資小偷又來了！國民黨出奧步毀壞民主！」記者會，他說明，罷免馬文君、游顥第二階段連署案查對結果，兩者合計有7906份連署書遭剔除，共近1700多份連署被以字跡潦草、模糊不清等，帶有人工主觀方式予以剔除；南投縣選委會副總幹事黃志聰竟稱「關於名字過於寫得潦草，無法辨識或是字體簡寫，與戶政系統差異頗大，也無法辨識」都會逐一刪除，但這項說法令人質疑。

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吳崢表示，依照中選會規定，罷免連署人以親筆草簽，仍具有效力。南投縣選委會竟隨意違法進入戶政系統，非法用戶政個資比對簽名，並自主判斷民眾簽名過於潦草，將連署書剔除，縣選委會的作法隨意侵犯民眾個資，自行其事還公開說出，可說是自證己罪，是百分之百的違法濫權。

據此，吳崢直言，屢見國民黨執政縣市濫用行政資源，非法動用民眾個資，打壓罷免行動、破壞民主精神，花蓮縣民政處長明良臻，明知戶政簽章不得作其他用途，卻仍違法使用於連署查對，日前遭收押並起訴；基隆市民政處長張淵翔也同樣違法進入戶政系統，盜取民眾個資協助罷免連署；南投縣又依樣畫葫蘆把上述違法SOP都學起來，許淑華應主動開啟調查，並呼籲檢調單位儘速啟動偵辦，還給公民團體公道。

另，媒體詢及，傳出名間鄉長陳翰立的簽名也被剔除。吳崢強調，這絕對是刻意為難，網路上有非常多民眾表達，連署書百分百確認符合格式卻被剔除的情況，南投縣選委會憑什麼剔除？其中立性已經蕩然無存，毫無正當性濫刪，這需要司法、檢調單位調查。

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