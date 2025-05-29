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    吉安村長稱「中央不重視花蓮願獨立」 沈伯洋：傅崐萁持續造謠的結果

    民進黨立委沈伯洋。（記者劉信德攝）

    民進黨立委沈伯洋。（記者劉信德攝）

    2025/05/29 15:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「配合傅崐萁們」痛罵中央刪地方補助款，花蓮縣議會國民黨團號召花蓮吉安鄉12位村長召開記者會，與會的吉安鄉稻香村長鄧桂英更直呼「什麼叫花蓮王，中央有照顧花蓮，花蓮王需要那麼辛苦的為我們爭取嗎」、更語出驚人「如果中央認為花蓮不屬於中央的一份子，我們願意獨立」。對此民進黨立委沈伯洋表示，這並不是這位村長的問題，但這就是傅崐萁持續在地方上造謠的結果。

    沈伯洋在臉書PO文表示，今天吉安鄉村長語出驚人，說中央不重視花蓮，花蓮願意獨立，這並不是這位村長的問題，可能是一時氣話，但這就是傅崐萁持續在地方上造謠的結果，中央給花蓮的補助，是逐年增高，直到今年遇到藍白濫砍預算，補助當然永遠都有進步空間，但傅崐萁的話術是什麼？他總是會說，中央完全不關心花蓮，只有他爭取才有錢。

    沈伯洋指出，傅崐萁錢根本不會花在刀口上，村長說中央不重視交通，那你知道花蓮縣政府拿1800萬的交通預算做什麼嗎？做交通祈福，傅崐萁就是個只會欺騙，卡死花蓮，而且沒有專業的人，唯一的專業就是造謠。

    沈伯洋直言，當他問傅崐萁為什麼沒收人民的罷免權利？傅崐萁罵沈伯洋畜生，沈伯洋問傅崐萁為什麼要沒收立委發言，傅崐萁說沈伯洋是細漢仔；問傅崐萁為什麼要造謠沈伯洋在美國和台灣有房子，傅崐萁罵間諜；問傅崐萁為什麼中央的地震補助卡住，傅崐萁罵沈伯洋說搞網軍；重點是，以上都是他唯一的回答，沒有任何其他辯解，最後，要提醒一下，克里米亞當年就是宣布獨立，然後公投回歸俄羅斯，中間不到一個禮拜，請拜託不要拿這種事情開玩笑。

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