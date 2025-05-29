兩岸條例修法落實賴17條 邱垂正：草案在政院、一週內送立院

國民黨立委今天質詢關切「兩岸人民關係條例」院版修法方向及時程？陸委會主委邱垂正答詢說，草案目前在政院，一週內會送入立法院。 （記者劉信德攝）

2025/05/29 13:43

〔記者李文馨／台北報導〕面對中國統戰滲透，賴清德總統3月召開國安高層會議並提出17項因應策略，國民黨立委今天質詢關切「兩岸人民關係條例」院版修法方向及時程？陸委會主委邱垂正答詢說，草案目前在政院，一週內會送入立法院；修法以落實賴總統提出的17項的相關因應策略為主，如相關規管措施。

立法院內政委員會今天審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案」、「香港澳門關係條例修正草案」，並邀請陸委會主委邱垂正列席報告，並備質詢。

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民進黨立委邱志偉提出的「兩岸人民關係條例」增訂台灣人若進入大陸地區，不得配合、附和大陸地區政治性機關及團體，而發表危害我國存在或變更自由民主憲政秩序的內容，違者最重可罰新台幣5萬元，得按次處罰。

「光是發表這樣的講話就可以危害中華民國了嗎？」無黨籍立委高金素梅質詢質疑，邱志偉提案內容抽象，甚至明定罰款，未來人民下飛機是否要等著收罰單。邱垂正說，立委提案目的是避免中共利用台灣，如消滅中華民國主權、鼓吹武統台灣、侵略台灣等。

陸委會報告指出，邱志偉提案有助於維護我國家主權與尊嚴，陸委會予以支持；不過，因涉及對於人民言論及表意範疇之限制，考量相關文字屬不確定法律概念，相關規範可於法案討論時進一步研議。

民進黨立委王定宇提案將「配合大陸地區具有統戰目的之政治宣傳」列為妨害國家尊嚴的行為。陸委會認為，曾任相關職務的人員均具有指標性意義，若配合中共發表相關統戰言論，對我社會民心將產生高度不利影響，因此相關行為確實有立法禁止的必要。此外，民進黨立委林楚茵提案提高赴中任職裁罰額度，陸委會也表達支持並建議可研議一併增訂得按次處罰。

民進黨立委王美惠提案擴大規範主體及增加規範行為態樣，不得公然發表我國非主權獨立國家，而是其他國家之一，且應以武力達成的內容。陸委會對此表示，本條以曾任具有指標性意義職務之人員為規制範圍，不宜過度浮濫、寬泛，以符合比例原則，建議於法案討論時進一步研議，以尋求共識。

另外，民進黨立委沈伯洋提案修正港澳條例，台灣人民進入香港或澳門，應適用兩岸條例。陸委會說，與本會政策方向一致。民進黨立委張宏陸則提案增訂，港澳居民受強制出境處分，得委任律師及通譯在場；天然災害、疫情等不可抗力因素致無法強制出境，增訂為延長與再延長收容事由；配合移民法修正增訂或提高罰則，陸委會也表達支持。

對於兩岸條例院版修法進度？邱垂正答詢國民黨立委牛煦庭質詢時表示，目前陸委會擬具的院版草案已在行政院，程序尚未完成，該草案是以落實賴總統提出的17項的相關因應策略為主，如相關規管措施，設計的方向可能跟提案委員的主旨未必完全一致，但提案委員提出民主防衛機制法案，陸委會皆認同。國民黨立委徐欣瑩追問院版何時可送至內政委員會，邱垂正答詢說，一個禮拜內。

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