「兩岸媒體人峰會」召開國台辦促推進統一大業 學者：盼台媒扮演在地協力者

中國全國政協主席王滬寧。（路透檔案照）

2025/05/29 13:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第六屆「兩岸媒體人峰會」今日在北京舉行，中國國台辦副主任吳璽喊話，應本著對歷史負責，對民族負責的態度，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」；學者洪敬富痛批，中共希望台灣媒體扮演在地協力者角色，影響台灣民意和輿情，做有利於兩岸統一的報導。

中共官方主辦的「兩岸媒體人峰會」在北京飯店召開，中方出席官員包括吳璽、北京市委常委趙磊，台灣方面有旺旺集團副董事長周錫瑋、東森集團總裁王令麟等，兩岸各界代表近150人。

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吳璽致詞表示，今年是兩岸媒體人峰會舉辦10週年，10年來，兩岸媒體人借助這一重要平台深入交流，共謀發展，促進兩岸交流和同胞心靈契合，達成諸多共識。

吳璽聲稱，當前外部環境變化交織，台海形勢嚴峻複雜，兩岸媒體人雙向奔赴共聚一堂，充分說明「要交流」、「要合作」是兩岸媒體人的共同願望，對於團結兩岸新聞界增強信心，攜手應對挑戰，凝聚兩岸關係和平發展的引領基礎，具有重要意義。

吳璽也提出三要，一是要堅守民族大義，為推動兩岸關係重回正軌發揮更大的作用；二是要善盡社會責任，在促進兩岸同胞心靈契合方面扮演更重要的角色；三是要加強交流合作，攜手應對技術革新與傳播格局的新變化。

吳璽更說，今年是中國抗日戰爭勝利、台灣光復80週年，應本著對歷史負責，對民族負責的態度，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」。

曾提出「一分鐘都不站在黨的隊伍外」、「一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向」的中國官媒《新華社》社長傅華致詞說，讓我們以此次峰會為契機，為推動兩岸關係和平發展，共創美好未來做出新的更大的貢獻。

另外，中國全國政協主席王滬寧近日已於北京人民大會堂接見包括旺旺集團董事長蔡衍明、全國商業總會榮譽理事長賴正鎰、前國民黨主席洪秀柱、前國民黨大陸事務部主任張榮恭、作家楊渡、作詞人方文山等人。王滬寧當天表示，「我們要共同堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對台獨分裂，堅定不移推進祖國統一大業」。

對此，成功大學政治系教授洪敬富批評，中國媒體姓黨，在共產黨統治下，所有媒體只是共產黨的喉舌，不存在監督政府功能。台灣的媒體有行政、立法、司法以外第四權的角色，應該要民主、自由、人權、法治而服務。

洪敬富質疑，這些台灣媒體去北京拜見王滬寧，接受一個不尊重媒體獨立性、把媒體當成黨喉舌的政權，說要進行所謂的交流，其實是把社會公器服膺於黨的領導之下。

他強調，中國共產黨希望這些台灣媒體扮演在地協力者的角色，藉此影響台灣民意和輿情，做有利於兩岸統一的報導，台灣社會必須有所警惕。

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