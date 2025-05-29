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    首頁　>　政治

    中央刪一般性補助款 宜蘭藍綠議員互批交火

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌（中）、議員謝燦輝（左）及呂惠卿，重申一般性補助款非無條件義務性支出，是藍白立委統刪再空白授權。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌（中）、議員謝燦輝（左）及呂惠卿，重申一般性補助款非無條件義務性支出，是藍白立委統刪再空白授權。（記者王峻祺攝）

    2025/05/29 13:21

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行政院統刪中央對地方的一般性補助款，宜蘭約有25.5億元被列為「未分配數」，引發地方藍綠議員交火，國民黨宜蘭縣議會黨團認為中央應依法行政、信守承諾撥付，民進黨縣議會黨團重申一般性補助款非無條件義務性支出，是藍白立委統刪再空白授權，如今回頭指責不撥款，就是倒果為因。

    國民黨宜蘭縣議會黨團，今天由黨團書記長林義剛、副書記長楊弘旻及發言人黃琤婷召開記者會，點名宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌、議員謝燦輝及呂惠卿等人，不僅未幫宜蘭爭取補助款，還跟著反對撥款回歸宜蘭，甚至試圖甩鍋藍白，讓宜蘭吃虧。

    陳文昌回擊，行政院並未完全放手不管，而是指出地方去年歲計賸餘高達708億元，可先因應，再者政院也承諾未來依法於明年度回補未分配項目，這是基於制度處理，不是藍營所說「放生地方。」

    呂惠卿說，胡亂統刪預算的不就是藍白立委？聯手倉促統刪已經排定的中央政府預算，並且「空白授權」行政院再分配，當初要刪又不肯負責處理後續，現在出事甩鍋中央，這才是卸責。

    謝燦輝說，立委職責是審慎把關預算，不是亂刪預算、炒短線、打政治口水戰，我們要做的就是要為宜蘭人民爭回預算真相，對抗政治操作，呼籲藍營不要用謊言挑撥民眾，把卸責當職責。

    國民黨宜蘭縣議會黨團今天由黨團書記長林義剛（中）、副書記長楊弘旻（右）及發言人黃琤婷召開記者會，批綠營議員不僅未幫宜蘭爭取補助款，還跟著反對撥款回歸宜蘭。（記者王峻祺攝）

    國民黨宜蘭縣議會黨團今天由黨團書記長林義剛（中）、副書記長楊弘旻（右）及發言人黃琤婷召開記者會，批綠營議員不僅未幫宜蘭爭取補助款，還跟著反對撥款回歸宜蘭。（記者王峻祺攝）

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