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    統刪25％地方補助款縣市跳腳 卓榮泰：擬提追加預算盼立委支持

    今年總預算遭大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市反彈。行政院長卓榮泰今天在院會表示，若立委能支持行政院針對636億元提出的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇等各項重要預算問題，或許可以迎刃而解。 （資料照）

    今年總預算遭大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市反彈。行政院長卓榮泰今天在院會表示，若立委能支持行政院針對636億元提出的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇等各項重要預算問題，或許可以迎刃而解。 （資料照）

    2025/05/29 13:03

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年總預算遭大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市反彈。行政院長卓榮泰今天在院會表示，若立委能支持行政院針對636億元提出的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇等各項重要預算問題，或許可以迎刃而解。

    台南市副市長葉澤山在院會提出臨時動議，建請政院以追加預算方式解決補助款的問題，對此，卓揆表示，今年中央政府總預算刪減數達到2076億元，每一筆錢都直接跟人民相關，行政院在被如此刪減情況下，調整支出結構、刪除一般性補助款，這是不得不、也是唯一的作法。

    卓榮泰指出，立法院大幅刪減636億元，讓行政院跟地方政府都陷入窒礙難行之中，經主計總處盤點，部分縣市政府尚有舉債空間，也可以運用歲計賸餘，或者樽節非必要支出等。理解各縣市政府的為難，而行政院也有為難之處，只能向立法院提出覆議，而覆議也被否決了。

    卓榮泰強調，當初立法院審議總預算之時，非常感謝部分縣市，像台南、高雄的立委都是支持行政院，未來如果各縣市的立委也能夠支持行政院提出針對636億的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法。

    卓榮泰也期待，各縣市可以發揮影響力，讓各地方的立法委員能夠支持行政院辦理追加預算，就像當初台南、高雄一樣，期待大家共同一起來努力。

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