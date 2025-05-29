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    中央刪一般地方補助款 盧秀燕：不會提訴願

    市長盧秀燕表示，針對一般性地方補助遭刪，不會提行政訴訟。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕表示，針對一般性地方補助遭刪，不會提行政訴訟。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/29 13:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院刪減一般地方補助款，國民黨陳文政、黃佳恬、林昊佑等多位市議員質疑中市政是否受影響，是否會提行政訴願?市長盧秀燕表示不會，畢竟總統賴清德及行政院長卓榮泰剛就任一年，地方政府告中央政府畢竟難看，會希望好好講，進行「道德勸說」，但若行政院過一段時間還是不願補回給地方政府，還是會有動作。

    市議員陳文政表示，中央刪一般地方補助款，是否會影響市政？盧秀燕表示，當然有影響，但她人微言輕，連台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁都發聲，涉及三大層面，社福、教育及基礎教育，一般地方補助款立法院都未刪，這個科目未刪，行政單位都不能動，這是議會審查權要被尊重，但是行政院動了手腳，有法律疑慮。

    盧秀燕說，既然立法院統刪，行政院可自行調整，可刪不重要，可是好像故意挑社福，是人民最弱勢及教育，很奇怪，對院長卓榮泰形象很不好，呼籲行政院懸崖勒馬，為時未晚，請回補給地方政府。

    另一位黃佳恬則詢問法制局長李善植，一般地方補助款去年8月已核定，行政院又刪，是否違法？

    李善植表示，去年8月中央編給中市118億，今年則是119億，但5月來函刪32多億

    看起來違反財劃法。

    盧秀燕表示，市府不會提訴願，希望好好講，賴清德及卓榮泰才就任一年，被地方政府告中央政府不好看，不希望走到這一步，收回成命，懸崖勒馬，趕快回補地方。

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