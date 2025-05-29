監察院批預算遭重砍為「假刪預算、真修憲廢院」聲請釋憲 憲法法庭受理

憲法法庭。（資料照）

2025/05/29 13:39

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨、民眾黨立委聯手大砍今年度中央政府總預算，行政院向立法院提起覆議仍遭否決，監察院認為其業務費實際遭大幅砍刪高達96％，嚴重衝擊機關運作幾乎停擺，已明顯違憲「無路可走」，選在3月24日預算案生效當天，向憲法法庭遞狀聲請釋憲、暫時處分，憲法法庭評議後，經逾半大法官同意，已受理此釋憲案。

受矚目的是，監察院在釋憲聲請書上載明「反對『假刪減預算之名、行修憲廢院之實』」不滿預算被重砍之情，相當明顯，這是政府機關不滿預算被惡刪所開的第一槍，但代表出面聲請案的監院調查處長楊昌憲、訴訟代理人王首雁律師均低調未回應。

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憲法法庭現行8位大法官昨天開會評議，依據憲法訴訟法第32條第2項規定，有過半大法官同意而受理此釋憲案。

此案源於，藍、白立委今年1月3日大砍今年度中央政府總預算，行政院提起覆議，本月12日遭否決，其中，監察院業務費用實際遭刪減高達96％，嚴重衝擊整體運作，因此監察院選在此預算案正式生效日的3月24日向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

監察院副院長李鴻鈞之前率秘書長李俊俋召開記者會，指預算遭大砍已嚴重衝擊其憲政職責與機關運作，監院之前已多次說明業務影響，包括財產申報、政治獻金、利益衝突等「陽光四法」，以及接受人民陳情，調查、巡察、糾彈等業務。

李鴻鈞表示，預算被大砍，監院機關運作幾乎停擺，已影響人民權益、國家安定及國際信譽，監院的處境非常嚴峻，已「無別路可選」，唯有聲請釋憲一途，以捍衛監院應有的尊嚴。

監院今年度預算編列約新台幣10.9億，其中含人事費8億餘元，而原編列業務費2.4億，遭立院刪減2.3億，被大砍高達96％，只剩約1000萬元，致多項業務將因此停擺。

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