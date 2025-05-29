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    台中大巨蛋選址緊鄰6/26標售地 綠營質疑盧秀燕帶頭炒地皮

    黃守達指大巨蛋將落腳於水湳經貿園區的「創研一」用地，剛剛好，就緊鄰6月26日即將標售的「創研段」「逢大段」土地周邊，質疑盧秀燕帶頭炒地皮。（翻攝自黃守達臉書）

    黃守達指大巨蛋將落腳於水湳經貿園區的「創研一」用地，剛剛好，就緊鄰6月26日即將標售的「創研段」「逢大段」土地周邊，質疑盧秀燕帶頭炒地皮。（翻攝自黃守達臉書）

    2025/05/29 14:14

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    大巨蛋選址綠營質疑炒地皮 中市府地政局：區段徵收標售合法作業

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕昨突宣布台中大巨蛋選址將落腳水湳經貿園區「創研一」，對此，台中市議員黃守達、謝家宜指出，宣佈時間與地點如此「剛剛好與微妙」，緊鄰6月26日即將標售的『創研段』、『逢大段』土地周邊」，選址完全無視交通與區域平衡，質疑盧秀燕帶頭炒地皮，「整個市政府就是她的投顧公司！」

    對此，市府未正面回應，地政局僅指近日區段徵收配餘地標售為合法作業。

    黃守達指出，盧秀燕在12強賽事後突然宣布蓋大巨蛋，卻始終隱蔽資訊，不願多談，從來沒見過進一步的討論跟評估，結果公布選址，大巨蛋將落腳於水湳經貿園區的「創研一」用地，剛剛好，就緊鄰6月26日即將標售的「創研段」「逢大段」土地周邊。

    黃守達表示，大巨蛋選址完全無視交通與區域平衡，卻與賣地節奏環環相連、絲絲入扣，要說不是盧市長帶頭炒地皮，誰相信？說整個市政府就是他的投顧公司也不為過。

    黃守達抨擊盧秀燕上任以來持續大量標售市有土地，造成房價飆升，市地也不斷流失，但整個台中的城市規劃卻沒有跟著進步，反而越來越混亂。

    黃守達再批，再一年盧即將卸任，「大巨蛋」在她任內不可能蓋好，但政治紅利與房地產紅利卻是賺好賺滿。市民還沒嚐到大巨蛋甜頭，先蒙受土地炒作之害，到頭來坐收利益的，只有盧秀燕自己。

    謝家宜也說，盧秀燕宣佈大巨蛋預定地創研一地段，市府將進行土地標售中最受矚目的創研26、文商50都剛好在創研一附近，「相對位置及時間點就是這麼微妙！」只是大巨蛋如果真的蓋在這裡，可預見周邊土地行情未來會上漲，那又為何要急於現在標售呢？ 質疑市府「賣地誰受益！」

    謝家宜指盧秀燕宣佈大巨蛋預定地創研一地段，可預見周邊土地行情未來會上漲，質疑爲何要急於現在標售、市府「賣地誰受益！」（翻攝自謝家宜臉書）

    謝家宜指盧秀燕宣佈大巨蛋預定地創研一地段，可預見周邊土地行情未來會上漲，質疑爲何要急於現在標售、市府「賣地誰受益！」（翻攝自謝家宜臉書）

    台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」，面積逾16公頃。（中市府提供）

    台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」，面積逾16公頃。（中市府提供）

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