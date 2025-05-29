王滬寧見方文山、宋濤喊話推進「祖國統一」 學者：形塑認同一中

台灣知名作詞人方文山（左二）赴北京參加「海峽兩岸中華文化峰會」，並在組團去見中國政協主席王滬寧。（圖擷取自央視）

2025/05/29 12:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協主席王滬寧近日接見作詞人方文山、歌手齊豫等台灣藝文界代表。第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」28日在北京開幕，國台辦主任宋濤喊話台灣文化界人士和中方一道，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「共同推進「祖國統一」進程；學者分析，中共在形塑台灣藝文界反對「去中國化」，認同兩岸同屬一中。

據中國官媒《新華社》報導，以「傳承．弘揚．發展」為主題的第二屆海峽兩岸中華文化峰會28日在北京開幕，兩岸文化領域等各界代表人士800多人出席。

請繼續往下閱讀...

宋濤致詞表示，兩岸同胞「同根同源、同文同種」，是血濃于水、命運與共的一家人，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。

宋濤聲稱，希望台灣文化界人士同我們一道，引導廣大台灣同胞堅守民族大義，堅定文化自信，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同推進祖國統一進程，共用民族復興偉大榮光。

北京市委書記尹力致詞則說，中方將貫徹落實中共總書記習近平的文化思想，秉持「兩岸一家親」理念，不斷增強中華文化向心力和民族凝聚力。

出席文化峰會的前國民黨主席洪秀柱說，兩岸同文同種、同根同源，可以攜手傳承中華經典、共同弘揚中華文化、合作發展文化產業，以彼此深厚的文化底蘊與時代創意，讓中華文化走向世界、走進人心、走得更遠更深。

另外，中共黨媒《人民日報》官網近日刊載「夯實海峽兩岸共同文脈、塑造祖國必然統一大勢」一文，提到海峽兩岸中華文化峰會在「守住文化根脈」、「增進統一認同」、「消除台獨影響」方面，發揮了積極作用。

赴中與會的方文山接受中媒訪問時表示，12年前我們推廣時漢服，有些人不敢穿漢服出去，現在已經不會了，現在穿漢服已經變成一種風氣了。

方文山聲稱，年輕人有自己的追求，跟傳統文化是有關係的，他們沒有疏離感，穿漢服就有一種文化上的認同，再加上古風歌的剪接畫面也都是穿漢服的，還有古裝劇、歷史劇的影響，現在已經不突兀了。

對此，成功大學政治系教授洪敬富接受本報訪問表示，中共舉辦兩岸文化峰會，是在形塑台灣文化源自於中國。藝文界人士、媒體高層去北京參加峰會，接受文化、血緣「同文同種」論述，甚至還會見中國全國政協主席王滬寧，無非是認同「兩岸同屬一中」。

洪敬富分析，中共舉辦文化峰會由王滬寧接見台灣的藝文界人士，藉由形塑台灣的藝文界是反對民進黨政府「去中國化」，凸顯有很多人士仍願意跟中共交流的。其實這就是藉部分人士的「拜見活動」矮化台灣主權，減弱台灣人民的敵我意識。

作詞人方文山接受中媒訪問時指出，12年前我們推廣時漢服，有些人不敢穿漢服出去，現在已經不會了，現在穿漢服已經變成一種風氣了。年輕人有自己的追求，跟傳統文化是有關係的，他們沒有疏離感，穿漢服有一種文化上的認同。 （圖擷取中國官媒《中新社》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法