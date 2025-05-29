藍白轟中央刪地方補助 顏若芳：禍害全國反而做賊喊抓賊

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

2025/05/29 13:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央政府總預算被立法院刪減，行政院認為窒礙難行，統刪給地方政府的一般性補助款，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、藍委羅智強及賴士葆日前批評政院違法濫權。對此民進黨議員顏若芳表示，藍白聯手瘋砍中央預算，如今禍害全國反而「做賊的喊抓賊」，恬不知恥到不可思議的地步！

顏若芳在臉書PO文表示，今年年初的「總預算亂象」，除了立法院會表決刪減逾千億中央政府總預算案外，更額外通刪了939億元，其中通刪的部分，僅有304億元是立法院已核實的通刪數，其他剩下的636億元，則是藍白要行政院「自己刪」的部分，簡單來說就是，藍白砍預算砍到304億已經砍到手酸了，但還嫌砍不夠，所以要行政院自己砍到939億元，這到底是什麼鬼邏輯？所以，藍白要行政院自己砍額外的636億元，平均下去就是每個縣市的一般性補助款少25%。

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顏若芳指出，藍白自己禍害全國，如今不只藍白立委跳針怪中央政府，竟然連台北市府、議會國民黨團都搞不清楚狀況，陸續跑出來嗆聲，還開記者會說要告發中央政府，我也想問問我在議會國民黨的同事，難道立法院這種審預算品質你們能接受嗎？你們有用這種方式來監督蔣萬安嗎？

顏若芳續指，看看中央政府總預算的慘況，再看看今年台北市政府預算的「盛況」，北市府今年所編列的預算，是史上最高，然而當初審預算時針對有疑義的預算，全被國民黨在大會提議「恢復原列數」而護航通過，在中央砍得狗血淋頭、在地方卻乖得像市府側翼，國民黨不只包牌還雙標，與其開記者會妖言惑眾，不如好好勸勸身為罪魁禍首的自家立委放下反智屠刀、回歸專業監督及問政。

顏若芳直言，因應一般性補助款遭通刪，台北市高達32億元的預算也將遭殃，除了盼中央政府總預算案的釋憲案早日出爐外，北市府也應儘速祭出應急方案，以替國民黨在立法院的惡行擦屁股。

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