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    預算解凍都不去！ 尚毅夫當面開砲藍委「薪水小偷」 凌濤一臉尷尬

    國民黨桃園市議員凌濤。（資料照）

    國民黨桃園市議員凌濤。（資料照）

    2025/05/29 12:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立院日前處理預算解凍案，國民黨立委全未出席引發議論。資深媒體人尚毅夫日前在政論節目中，當著同為來賓的國民黨桃園市議員凌濤的面問，如果預算解凍案都不去，「我可不可以公開說，你們國民黨這些立委是薪水小偷？」講得凌濤只能在一旁露出尷尬的笑容。

    立法院司法法制委員會26日下午處理年度國家安全會議預算解凍案，在國民黨及民眾黨立委都未出席下，民進黨籍召委莊瑞雄詢問無異議後，只花2分鐘宣布全數解凍。

    27日政論節目《新聞面對面》中談到因為藍委刪除預算引發的大罷免行動，以及後續解凍案國民黨沒人到場的議題。凌濤表示，過去都是如此，各部會只要提出報告，預算解凍的機率都是非常高的，解凍的方式很多，現在大家就是好好解釋政策並說明就好，「如果今天進入立法院，現在再表決，各種言論、各種意見，民進黨各種短影音都會酸。」

    然而，跑了立法院30多年的媒體人尚毅夫直接回嗆：「我就問一句話，去年1月21號預算三讀，到今天為止，如果凍結預算都不去，我可不可以公開說，你們國民黨這些立委是薪水小偷？審預算的時候你們很拚命，解凍預算你們就放水嗎？」他還看著凌濤直接問：「不然你告訴我為什麼都不去呢？」

    尚毅夫說，平常民進黨杯葛的時候，國民黨喊「不開會是薪水小偷」，解凍的時候怎麼人都不見了呢？立委的薪水是逐月發放，不像議會簽到才有錢。當初喊這麼大聲，解凍都不去，「我可不可以公然說你們是薪水小偷？」

    而在尚毅夫講話時，凌濤只能不斷露出尷尬的笑容。最後他回應，過去民進黨也很多開會的時候在跑選區沒到的，他覺得大家不用針對特定案子分這場誰有來誰沒來，民進黨也有某些議題不會到。不過，來賓前民眾黨中央委員張益贍就轟：「凍結跟刪除的國民黨，現在要解凍的時候你們竟然不來，還怪民進黨過去有沒有來！」他更質問：「如果你們現在不來，當初為什麼要凍結、當初為什麼要刪除？這才是選民要問的問題！」

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