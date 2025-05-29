監察院連爆濫用公務車看牙接狗 吳思瑤：不分黨派嚴格檢視

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，此段時間造成社會觀感不佳，民進黨團表達遺憾，監察院該檢討就檢討，也要拿出更好的改革方案，杜絕負面觀感。 （記者劉信德攝）

2025/05/29 12:04

〔記者陳政宇／台北報導〕監察院秘書長李俊俋被爆料私用公務車接送愛犬美容後，監察委員蘇麗瓊及林郁容也分別被指控搭公務車看牙、接送親友往返機場，立法院司法及法制委員會6月2日將邀李等人專題報告。民進黨團幹事長吳思瑤今（29日）直言，近期風波打擊監察院公信力，監院應拿出更好的改革方案，她尊重召委的排案，不分黨派一起嚴格檢視。

監察院濫用公務車爭議連環爆。監察院副院長李鴻鈞昨聲明指出，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止。

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對此，吳思瑤今受訪表示，這一連串的風波，嚴重打擊監察院公信力、傷及監察院形象，李鴻鈞已出面向社會表達監察院會嚴格檢視、做一些禁止規範；監察院平常都是監督別人、整飭官箴，應當做為所有公務體系的表率。

吳思瑤說，這段時間的風波造成社會觀感不佳，令人遺憾，該檢討就檢討，各界就來正面觀察，監察院一定要拿出更好的正面表率給全體民眾。

此外，司委會下週一將邀請李俊俋等人列席，就如何落實清廉政府及公務員瀆職的態樣與防制進行專題報告並備質詢。

吳思瑤表示，民進黨團尊重國民黨籍司委會召委吳宗憲的排案，至於是否有何政治操作的可能性，6月2日的詢答就可以看得到，在野黨立委此時當然會就此議題來加以發揮，但站在立委監督的職權上，黨團都尊重。

吳思瑤進一步強調，監察院應當拿出更好的改革的方案、杜絕負面觀感，站在監督的角度，樂見朝野對於監察院各機關，該符合國家法規、該進行的革新等，不分黨派一起嚴格檢視。

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