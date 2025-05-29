端午節前夕總統視察海巡第二巡防區添購紅外線熱顯像系統強化科技能力

總統濫清德今天上午視察海巡署第二巡防區，聽取海巡官兵簡報現有機動雷達車各項功能。（記者林嘉東攝）

2025/05/29 12:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕明起一連3天端午連假，總統賴清德今天（29日）上午到海巡署第二巡防區視察；他肯定海巡官兵傑出表現，並代表國人祝福海巡弟兄端午佳節快樂。

總統賴清德今天上午10時許在海洋委員會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、 國安會副秘書長徐斯儉等人陪同下，到海巡署第二巡防區聽取管碧玲簡報年度工作績效，與聽取海巡官兵簡報機動雷達車各項功能，慰勉海巡官兵辛勞，並致贈加菜金。

請繼續往下閱讀...

賴清德致詞時肯定海巡弟兄傑出表現；他表示，海巡官兵工作很廣，也很辛苦，不僅要護漁、查緝走私、還要負責海洋保育事務，肩負國家安全、治安工作、社會安定人民生命財產平安，意義重大，他希望全體弟兄身為海巡一分子為榮，第二海巡管轄很廣，從富貴角到三貂角長達130多公里，從近海到岸邊都是大家都工作的範圍，辛苦可見一斑。

總統賴清德表示，面對未來日益嚴峻的挑戰，不管即將進入台灣颱風季節，或面對中國灰色地帶的侵擾，日益頻繁，大家工作負擔越來越重，他支持管碧玲強化海巡弟兄工作績效的構想，特別是強化海巡科技實力，因為從富貴角到三貂角海岸，現有雷達通訊系統，必然有死角；他與行政院長卓泰榮大力支持紅外線熱顯像系統的建置，但他希望能導入人工智慧，做最後判讀的工作，提升工作效能。

此外，總統賴清德說，面對中國灰色地帶的侵擾不斷，政府除加強添購新船，增加國土韌性外，他提醒海巡同仁，關鍵設施治安防護重要性，政府會添購大家所需的設備，卓榮泰院長已把海巡的需求特別預算內，最後他希望，海巡同仁把海巡當作第二個家，把畢生心血奉獻；端節連假有排休的同仁與家人妻小在一起；沒有排休值班同仁，別忘了打電話給家人，讓家人放心。

總統賴清德今天上午視察海巡署第二巡防區，致贈海巡官兵端節加菜金。（記者林嘉東攝）

總統賴清德今天上午到海巡署第二巡防區視察時肯定海巡官兵傑出表現，並與值斑海巡官兵合影留念。 （記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法