害怕了？周軒曝傅崐萁找人花蓮街頭宣傳反罷免

周軒PO出傅崐萁請人出來街頭宣傳反罷免。（圖擷取自 臉書）

2025/05/29 13:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台罷免國民黨立委民團已陸續送件，罷免花蓮縣國民黨立委傅崐萁第二階段連署書已送件，二階達成率超過169％。傅崐萁也開始反制罷免，從26日起送車宣傳反罷免，今日政治工作者周軒PO出傅崐萁請人出來街頭宣傳反罷免。

傅崐萁被視為掀起大罷免浪潮的「首惡」，但原先罷團並不被看好能拉下他，怎料後續一階提議順利過關，二階連署送件達成率更高達169％，全國名列前茅，跌破不少人眼鏡。傅崐萁也明顯急了，近期趕忙「回防」花蓮。有花蓮鄉親26日清晨6點多驚訝發現傅崐萁竟然現身，替出遊的遊覽車「送車」，直呼「破天荒」！在地人透露，上次看到傅崐萁這麼積極跑行程，是2020年第10屆立委選舉對決現任副總統蕭美琴。

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周軒在臉書PO出1張照片，可以看到國民黨籍花蓮市市民代表會主席楊哲灃與一群穿著藍色背心的志工正在街頭發送反對罷免傅崐萁的扇子，旁邊有一名男性工作人員正在舉不同意罷免的牌子。周軒在貼文中表示，接獲地方回報，花蓮王現在拼命請人出來走街頭宣傳反罷免。

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