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    檢調偵辦「罷雙吳」案 以被告身分約談國民黨北市議員張斯綱

    北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，今天再度展開偵查行動，指揮調查局傳喚國民黨台北市議員張斯綱。張斯綱移送北檢複訊。（記者王藝菘攝）

    北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，今天再度展開偵查行動，指揮調查局傳喚國民黨台北市議員張斯綱。張斯綱移送北檢複訊。（記者王藝菘攝）

    2025/05/29 11:53

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦連署罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假案，今日指揮調查局台北市調查處，以被告身分約談國民黨台北市議員張斯綱等人，釐清張是否涉案；張約11時30分抵達地檢署，面對媒體詢問，他表示：「我是來協助釐清案情的」，並表示不清楚自己現在是被告亦或者證人身分。

    罷免吳思瑤、吳沛憶的連署書以死亡連署案最多，還有重複連署、冒名連署，其中最大的破綻就是字跡，經民進黨發言人吳崢告發後，檢調介入偵辦，除了傳訊遭冒名連署者，亦從筆跡比對、鑑定著手調查，並在今年4月中旬約談號稱「罷吳四騎士」的罷免案領銜人。

    檢調發現，「罷吳四騎士」等領銜人只是「人頭」，訊後大多予以交保；經追查及突破，黃呂涉有授意抄錄名冊重嫌，她也因違反個人資料保護法及偽造文書等罪嫌，於4月25日被收押禁見。

    據了解，黃呂涉透過同樣在押中的姚富文等人「傳聲」授意抄錄，由區黨部執行，區黨部除了找自己的志工外，還透過婦工會找上婆婆媽媽級的「抄手」志工，抄錄黨員名冊進行罷免連署。

    由於檢調日前已從筆跡鑑定單位獲得初步意見，並比對其他文件，確認抄錄者身分後，於5月14日啟動第三波約談行動，部分志工已坦承受黨工指使而抄錄黨員名冊，5月16日再搜索國民黨台北市第四區黨部執行長、因姚被押後代理總幹事的陳奎勳及中山區婦工會長葉麗琴兩人住處，訊後2人亦交保。

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