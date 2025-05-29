政院刪地方補助蔣萬安今提訴願 北市議會國民黨團聲援

北市議會國民黨團今召開記者會，聲援蔣萬安向政院提訴願。（記者甘孟霖攝）

2025/05/29 12:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款，引發地方反彈，台北市長蔣萬安今（29日）將提訴願。台北市議會國民黨團今也召開記者會聲援蔣市府，黨團總召李明賢說，窮不能窮學生、苦不能苦孩子，刪減預算影響地方社會福利等甚鉅，呼籲各縣市包含綠營執政縣市都一起站出來，捍衛人民權益。

李明賢表示，國民黨團全力支持蔣市府的決定，苦不能苦學生，統刪補助款對校園、社福等補助，影響都很大。行政院不要再找理由推給在野，行政院向立院負責，許多相關預算都已解凍，政院卻基於政治理由苛扣地方補助款。

請繼續往下閱讀...

他也呼籲，此次受影響的縣市也包含高雄、屏東等綠營執政縣市，呼籲台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米，都一起站出來，捍衛地方權益，向政院爭取預算，這不是政治鬥爭，而是幫人民守護該有權益。

議員鍾沛君批評，中央被立院刪除預算要自己撙節，而不是去減少要發給地方的錢，卓內閣現在的做法簡直是聞所未聞，國民黨立委針對社福等預算一元都沒有刪減，民進黨現在齊頭式打折，就是透過政治工具懲罰地方政府，根本是在懲罰全國老百姓。

她批，去年立院沒有刪除社福等補助型預算，而民進黨將大內宣、小金庫預算都維持，卓榮泰就職週年的杯子蛋糕也要留，地方政府的救命錢卻不放，影響人民，行政院不會做就趕快滾蛋。

議員林杏兒說，台北市被刪除38億元補助，以北市246萬人口換算，每人減少約1500元，這大大影響身障者補助，婦女的好孕專車、婦女安置，以及兒少安置、托育與育兒津貼等，影響9.7萬人，老人福利包含中低收老人補助、老人收容安置，影響57.6萬人。她呼籲中央政府，回頭是岸，再這樣下去只會引發民意的反抗。

議員汪志冰說，行政院報復性刪除地方補助預算，這難道是抓交替的概念？中央修理各縣市，修理到的是各縣市的地方弱勢，以及必要性建設，她舉將落腳士林、北投的輝達為例，這陣子很多民進黨議員都關心當地交通要蔣萬安改善，但此次刪除補助款影響巨大，這不是自相矛盾嗎？這不是一個堂堂政府該有的行為思維。

議員吳世正批評，民進黨的作法喪心病狂、權力薰心，心中還有沒有人民？人民栽培民進黨茁壯執政，行政院有三兆預算不夠，還要砍老弱婦孺的補貼，這太對不起台灣人民。

他說，老百姓辛苦賺錢繳稅給政府，是要政府幫忙替國家服務，不是要政府來施捨，民進黨現在心中只有大罷免，成天想為罷免添柴火；他預言罷免一定會失敗，心中無人民的政府，怎會獲得支持？真是民主退步黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法