南市消防人員被爆涉收紅包、公務車私用 黃偉哲：將徹查

南市議員陳皇宇質疑民眾捐贈的消防公務車，捐贈字樣為何用「磁吸式」標示？（陳皇宇提供）

2025/05/29 12:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳皇宇今天總質詢爆料，南市消防局5大隊公務車涉及私用，還將捐贈者字樣拿掉，而且有警消人員涉收受紅包，人證都有，消防局徹查了那麼久也沒消息，可以這樣嗎？要求消防局加強內部管理。市長黃偉哲表示，這不僅是情理而已，已是法所不容，將請政風徹查。

陳皇宇表示，捐贈的公務車除了募集不易，也感謝相關團體捐贈，車體上有著捐贈者的標示合情合理，為何不到幾個月就脫落？脫落補上遙遙無期，甚至還做更貴的「磁吸式」標示？超乎大家的想像，懷疑是否挪為私用？他要求提供該公務車的加油、出勤資料，該車在不同場合都有被拍到，而且非公務場合，這是非常扯的行為。

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陳皇宇說，另外，對於本該是慰問義消、義警兄弟姊妹的辛勞並給予高度肯定的企業贊助，卻傳出贊助紅包被挪為私用，讓警消義消士氣低落。當事人現場有看到，其他人也有看到，消防局徹查那麼久也沒消息，要求對於5大隊公務車使用及涉嫌收紅包等疑雲案，請南市府政風處協助徹查。

南市消防局長李明峯表示震怒，已請政風、督察單位全面徹查釐清本案，並請市府政風處協助徹查。他表示，對於勤務車輛捐贈標示保持完整性，並重申所有人員不得接受任何形式的餽贈，需遵守公務員廉政倫理規範。針對公務車使用部分，也將加強稽核與教育訓練，避免類似情事再發生。

南市議員陳皇宇（右）質詢爆料，南市消防局5大隊公務車涉及私用，且有警消人員涉收受紅包，消防局長查李明峯（左）表示將請市府政風處撤查。（擷取自南市議會網站）

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